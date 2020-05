Ministrul Sanatatii spune, din nou, ca varful epidemiei nu a fost atins: Nu vreau sa ne gandim la relaxare

LIVE

"Suntem un judet care in ultima perioada a inceput sa aiba cazuri infectate COVID, mai ales din randul personalului medical si al personalului din locurile institutionalizate precum si persoane institutionalizate.Am recomandat prudenta, am recomandat precautie, am recomandat respectarea regulilor de igiena si a regulilor de echipare dezechipare, existenta echipamentelor de protectie, existenta medicamentelor si a acelei griji pe care trebuie sa o aiba tot personalul medical la intalnirea cu pacientul in acest scenariu aflat, ca si suspect COVID. In triajul acestui pacient care se prezinta la spital trebuie evaluat complet, chiar daca avem o simptomatologie frusta, care nu corespunde definitiei de caz", a afirmat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a remarcat faptul ca la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului este un aflux de pacienti, dar si ca pe strazi sunt foarte multe masini, motiv pentru care a atras atentia ca nu este momentul unei relaxari."Recomand inca o data, prudenta, izolare voluntara, distantare sociala.Dupa sarbatorile pascale, acest weekend este foarte important. Este frumos afara, este ziua mare, exista o traditie a weekend-urilor de 1 mai, in care lumea iesea, se intalnea cu cunoscutii. Este un 1 mai diferit fata de alti ani, dar, ma repet, acest 1 mai trebuie sa fie altfel, pentru a avea in anii urmatori sarbatori normale cu cei apropiati, cu cei dragi noua", a mai spus Tataru.