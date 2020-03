Ministrul Sanatatii: Un prim varf al epidemiei, la jumatatea lui aprilie. Vaccin, poate in 6 luni

O noua Ordonanta Militara

Tataru spune ca se poate discuta si despre un al doilea varf al epidemiei, dar ca amploarea acestuia depinde foarte mult de modul cum va evolua epidemia. Ministrul Sanatatii a precizat sa pregateste o noua ordonanta militara cu noi masuri.Noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca Romania se apropie de scenariul patru, in care pacientii cu simptome usoare vor fi tratati acasa, urmand a fi dusi la spital doar cei cu simptome moderat-severe, care vor fi dusi la sectiile de boli infectioase si crei critici, care vor fi tratati in sectiile ATI.Acesta spune ca in acest scenariu, in care numarul pacientilor diagnosticati va depasi 2.000, personalul medical pozitiv la Covid-19, dar asimptomatic va trata pacientii spitalizati, iar spitalele suport, 36 la numar, vor primi si ele pacienti infectati, in cele 8.000 de paturi pe care aceste spitale le insumeaza.Ministrul Sanatatii spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei de Covid-19 in a doua jumatate a lunii aprilie."Suntem in Romania intr-un moment in care preconizam un varf al acestei pandemii spre a doua jumatate a lunii aprilie, cu un numar mediu de cazuri in jur de 10.000 dar trebuie sa ne gandim ca acest numar poate fluctua in functie de evolutia ulterioara si a respectarii anumitor reguli pe care trebuie sa ni le impunem. (...)Daca avem un varf lin, atunci avem si o cadere mai lina, cu posibilitatea unui varf mai mic in toamna, dar deja suntem imunizati ca si indivizi si atunci el va fi un varf foarte mic, avand in vedere ca poate in sase luni vom avea si acel vaccin. Daca avem un varf foarte ascutit atunci vom avea si efecte nefaste cu cazuri critice si cu destul de multe decese", a afirmat Nelu Tataru.Acesta a precizat ca va fi extinsa testarea la cei care prezinta simptome respiratorii si ca nu se va face testare "in masa, fara a avea o noima"."Trebuie sa inteleaga toata lumea ca aceste testari sau un rezultat negativ nu pot inlocui o izolare, niste masuri de precautie, precum nu pot inlocui nici acea distantare sociala", a precizat ministrul.Ministrul Sanatatii a afirmat ca se pregateste o noua ordonanta militara cu noi masuri.Media de varsta a pacientilor infectati in Romania este de 40-49 de ani, a mentionat el."In tara, atat timp cat se simt protejati, personalul medical are un tonus bun si stie pentru ce s-a pregatit, siguranta lor inseamna si siguranta pacientilor, siguranta lor este sa aiba echipamente, sa aiba materiale sanitare, sa fie testati. Vom asigura sa se intample acest lucru", a spus ministrul.Acesta a precizat ca la Suceava, unde zeci de cadre medicale au fost infectate, au fost cooptati medici si rezidenti din ultimii ani de la clinicile universitare, iar pe masura ce se vor vindeca si vor iesi din izolare cadrele medicale afectate se vor intoarce in spital.Tataru a anuntat ca au inceput sa soseasca in Romania transporturi cu materiale sanitare din diverse zone si ca sunt in derulare achizitii de masti manusi, botosi de uz medical, dar si ca in Romania a demarat productia de astfel de echipamente."In doua-trei saptamani o sa avem o productie atat de biocide, cat si de echipamente de protectie", a spus Tataru.El a precizat ca exista medicatie si scheme terapeutice in functie de simptomatologie si de severitatea bolii, acestea fiind disponibile in centrele regionale si ca medicamente vor fi trimise catre spitalele suport care vor primi pacienti, dar si celor care vor face tratament acasa, la indicatia medicului.El a mentionat ca starea unuia dintre medicii de la spitalul Gerota este grava, cu prognostic rezervat in timp ce al doilea s-a imbunatatit si va fi transferat pe sectie. Pe de alta parte, pacientul care i-a infectat pe cei doi medici, fostul sef din Politie care a ascuns faptul ca a fost plecat in Israel, este in stare buna, internat pe sectie.