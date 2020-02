Ministrul ucrainean al Sanatatii a intrat in carantina din solidaritate cu evacuatii din China, linsati de cetateni

Ziare.

com

Zoriana Skaletska a postat un selfie, a precizat ca va petrece doua saptamani intr-o camera de acolo si ca isi va indeplini indatoririle de ministru prin intermediul telefonului si prin Skype. Ea a mentionat ca toti cei din sanatoriu se simt bine si nu arata semne de infectie."Deci sunt in sfarsit intr-o camera in care voi petrece urmatoarele doua saptamani", a anuntat ministrul.Ea a declarat, potrivit presei internationale, a fost uimita de agresivitatea aratata persoanelor evacuate si de panica provocata de aducerea acestora si a mentionat ca spera ca prin exemplul personal sa ii faca pe oameni sa isi schimbe parerea.Skaletska a postat pe Facebook si imagini cu camera sa din sanatoriu.In Parlament, premierul Oleksi Honciaruk a spus ca dezinformarile despre coronavirus sunt propagate din interiorul si din exteriorul Ucrainei. Autoritatile incearca sa gaseasca sursa unor mailuri false trimise in numele Ministerului Sanatatii in care s-ar scrie ca sunt cazuri confirmate de coronavirus in Ucraina, desi in realitate nu exista niciun caz pana acum.Locuitorii din Novi Sanzari s-au ciocnit joi cu politia, au ars cauciucuri si au aruncat cu proiectile intr-un convoi de autobuze care transportau la un sanatoriu persoane evacuate din provincia chineza Hubei plasate in carantina. Unii protestatari si politisti au ramas la pamant, raniti , in urma confruntarilor. Geamurile a cel putin doua autobuze au fost sparte, in timp ce persoanele evacuate stateau dupa perdele. Localnicii din Novi Sanzari se tem sa nu se infecteze, chiar daca autoritatile au insistat in mod repetat ca nu este niciun pericol, iar presedintele Volodimir Zelenski a facut apel la calm.Pe langa 47 de ucraineni, in avionul care a aterizat in Ucraina s-au aflat si 27 de argentinieni, precum si cetateni din Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Costa Rica si alte tari.Autoritatile ucrainene au afirmat ca toti pasagerii au fost controlati de doua ori pentru virus, inainte de a li se permite sa se imbarce, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a calma protestatarii.