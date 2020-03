Ministrul de Interne, Marcel Vela: Frati din diaspora, nu este bine sa reveniti acum acasa!

Ziare.

"Dragi prieteni, fac acum, in aceasta seara, un apel catre fratii din diaspora. Nu este bine pentru compatriotii nostri din tara sa reveniti acum acasa. Trebuie sa va spun ca veti intra direct in carantina sau izolare la domiciliu. Iar cei care declara fals or avea dosar penal, din pacate. Fac un apel la intelepciune si maturitate: sa avem cu totii grija, din tara si strainatate, de copiii, parinti si bunicii nostri acum. Mai mult ca niciodata", a declarat Marcel Vela, intr-o coferinta de presa.In aceeasi conferinta, ministrul Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat au anuntat o serie de masuri dure pentru limitarea raspandirii coronaviruslui . Printre ele, inchiderea temporara a barurilor si restaurantelor (cu exceptia celor de tip drive in, room service si take away) si interzicerea organizarii in interior de evenimentele la care iau parte mai mult de 100 de persoane.