Mobilizare de forte pe Aeroportul Timisoara, dupa ce o femeie a anuntat ca fiicele sale vin cu o aeronava din Italia, dintr-o zona afectata de coronavirus

Ziare.

com

Femeia a anuntat, duminica dimineata, ca fiicele ei minore se afla la bordul aeronavei care urmeaza sa aterizeze la Timisoara si ca vin din zona afectata de coronavirus din Italia unde deja doi oameni au murit si alti aproape 100 sunt infectati.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis i-au verificat pe cei doi copii si inca un pasager care provin din zona Lombardia, imediat dupa aterizarea aeronavei pe Aeroportul Timisoara.Rezultatele au fost negative, insa celor trei li s-a recomandat ca timp de 14 zile sa stea izolati in locuinte. Autoritatile italiene au anuntat ca cel putin 9 orase din Lombardia si unul din Veneto sunt afectate de coronavirus . Au fost inchise barurile, scolile si alte locuri publice din cauza suspiciunilor de contaminare cu noul coronavirus.In zona Lombardia din Italia traiessc peste 200.000 de romani. Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina.In plus, vor fi suplimentate masurile de control si prevenire a infectiei cu noul coronavirus la punctele de frontiera terestre, maritime/fluviale si aeriene.