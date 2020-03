Modificarile Codului Penal pentru prevenirea raspandirii coronavirusului s-au publicat in Monitorul Oficial

LIVE

Actul normativ prevede pedepse de pana la 15 ani de inchisoare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, daca fapta duce la decesul uneia sau mai multor persoane.Potrivit documentului, se modifica articolul 326 privind falsul in declaratii, prin majorarea minimului special in cazul infractiunii tip si introducerea unei forme agravate la alineatul (2) - "fapta prevazuta la alineatul (1), savarsita pentru a ascunde existenta unui risc privind infectarea cu o boala infectocontagioasa, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda".De asemenea, s-a modificat continutul articolului 352 - zadarnicirea combaterii bolilor -, prin introducerea unor noi fapte in sfera dreptului penal si prin majorarea limitelor de pedeapsa.Astfel, la alineatul (1) se incrimineaza, distinct de producerea sau nu a unei urmari, nerespectarea dispozitiilor autoritatilor privind carantina sau spitalizarea, urmand a se pedepsi cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.La alineatul (2) al aceluiasi articol, legiuitorul a stabilit o majorare a pedepselor pentru persoanele care, nerespectand masurile dispuse, determina raspandirea unei asemenea boli, fapta fiind pedepsita cu inchisoare de la 1 la 5 ani.O alta modificare adusa legii prevede sanctionarea cu pana la 15 ani de inchisoare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, daca fapta duce la decesul unei persoane.Potrivit modificarii aduse Codului penal, transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Daca prin fapta prevazuta in alin. (3) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.S-a stabilit si o incriminare noua - articolul 352 indice 1 - omisiunea declararii unor informatii esentiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoana infectata cu o boala infectocontagioasa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.