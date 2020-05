Moldovan: La inceputul saptamanii viitoare putem spera la descresterea numarului de cazuri de coronavirus

Ziare.

El a afirmat ca sistemul sanitar romanesc poate primi, in sectiile de terapie intensiva, de doua ori mai multi pacienti cu COVID-19 fata de numarul celor internati in prezent."Daca urmarim graficul in ultimele zile, aproape ca se poate contura tendinta unui platou, deci ne indreptam spre o medie de pacienti confirmati pe zi cam de 300. Deci. In situatia ca acest lucru se stabilizeaza pe aceasta directie, cum dau impresia cifrele succesive ca s-ar intampla, atunci probabil ca", a afirmat Horatiu Moldovan, marti seara, la B1 Tv.El a spus ca in Romania procentul de vindecari este unul mare, iar rata mortalitatii cauzate de COVID-19 este mica, in comparatie cu alte tari europene."Obtinerea acestor rezultate este consecinta respectarii de catre populatie a masurilor pe care Ministerul Sanatatii si Ministerul de Interne le-au implementat. Daca ne relaxam prea mult, e posibil sa reaprindem focare", a adaugat Moldovan.Intrebat care este capacitatea reala a sistemului sanitar romanesc de a trata pacienti care au nevoie de terapie intensiva, reprezentantul Ministerului Sanatatii a afirmat ca in jur de 250 de romani infectati au nevoie de internare la ATI si ca acestia "au cele mai mari sanse, pentru ca zona de terapie intensiva este cea de maxima tehnologie medicala"."Noi dispunem in Romania de 619 paturi destinate pacientilor COVID pozitiv, (...) iar cu pacienti astazi sunt ocupate 244, deci mai putin de jumatate, iar 65 sunt cu ventilatoarele ocupate. Deci ne gasim intr-o zona de confort, putem sa primim la terapie intensiva inca dublul numarului pacientilor pe care-l avem astazi", a mai spus oficialul din Ministerul Sanatatii.Acesta a precizat ca Romania are in jur de 1.030 de cadre medicale infectate, dintre care 10 morti , trei dintre decedati fiind medici, Moldovan spunand ca personalul medical "este destul de important afectat de infectia COVID".