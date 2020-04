Inca 20 decese din cauza coronavirusului in Romania. Bilantul total a ajuns la 392

LIVE

Este vorba despre 15 barbati si 5 femei din judetele Arad, Mures, Timis, Hunedoara, Bihor, Ilfov, Bistrita, Vrancea si Botosani.Iata detalii despre- un barbat de 49 de ani din judetul Hunedoara, care s-a internat pe 3 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Deva-Sectia Boli Infectioase si a fost transferat in ATI pe 8 aprilie. Virusul a fost confirmat pe 5 aprilie si a murit pe 15.- o femeie de 70 de ani din judetul Hunedoara, care s-a internat pe 1 aprilie la Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie Cluj, fiind transferata pe 4 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, la Sectia ATI. A fost confirmata boala pe 3 aprilie si a murit pe 15. Conditii medicale pre-existente: neoplasm de cap de pancreas in stadiu terminal.- un barbat de 68 de ani din judetul Botosani, care a fost internat in perioada 30 martie - 10 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, la Sectia Oncologie. Apoi, s-a internat din nou, pe 13 aprilie cu febra si dispnee, iar in aceeasi zi s-a confirmat boala. A murit pe 14 aprilie. Conditii medicale pre-existente: neoplasm bronhopulmonar.- un barbat de 62 de ani din judetul Botosani, la care boala a debutat pe 10 aprilie. S-a internat pe 12 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Botosani. Boala a fost confirmata pe 14 aprilie, zi in care a si murit. Conditii medicale pre-existente: BPOC, Diabet zaharat tip II, Boala cardiovasculara.- un barbat de 50 de ani din judetul Ilfov, care s-a internat in Spitalul Colentina, la Sectia ATI, pe 9 aprilie. A doua zi, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 si a murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II, HTA.- un barbat de 61 ani din judetul Arad, la care boala a debutat pe 7 aprilie. S-a internat a doua zi in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - Sectia Recuperare-BFT cu diagnostic insuficienta respiratorie acuta. In aceeasi zi, a fost confirmat virusul si a murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II, HTA.- un barbat de 49 de ani din judetul Bihor, la care boala a debutat pe 30 martie. Pe 2 aprilie a fost internat in Spitalul Clinic Municipal Oradea, la Sectia ATI, apoi transferat la Spitalul Orasenesc Alesd. In aceeasi zi, s-a confirmat boala. A murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Insuficienta respiratorie cronica acutizata. BPOC st.IV. Fibroza pulmonara post-TB. In plus, se stie ca a avut contact cu un caz confirmat.- un barbat de 76 de ani din judetul Bihor, la care boala a debutat pe 28 martie si s-a internat pe 1 aprilie in Spitalul Clinic Municipal Oradea, direct in ATI. Boala a fost confirmata in ziua internarii si a murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: HTA, Fibrilatie atriala, Diabet zaharat tip II, insuficienta multipla de organe. Si acest pacient a avut contact cu un caz confirmat.- un barbat de 66 de ani din judetul Bihor, la care boala a debutat pe 3 aprilie, dar a fost internat abia pe 7 aprilie, in Spitalul Clinic Municipal Oradea, direct in ATI. A doua zi s-a confirmat virusul si a murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: HTA, BPOC, Guta. Acest pacient a avut contact cu doua cazuri deja confirmate.- o femeie de 75 de ani din judetul Hunedoara, la care boala a debutat pe 11 aprilie, zi in care s-a si internat in Spitalul Orasenesc Hateg, la Sectia Neurologie, apoi a fost transferata in ATI. Pacienta a murit pe 13 aprilie si boala a fost confirmata abia pe 15 aprilie, desi testul i s-a facut pe 11. Conditii medicale pre-existente: AVC, Hemiplegie, HTA, Insuficienta cardiaca, BPOC decompensat, Sclerodermie, Depresie.- un barbat de 61 de ani din judetul Timis, la care boala a debutat pe 5 aprilie. S-a dus pe 10 aprilie la Spitalul Clinic Municipal Timisoara, dar a fost internat abia a doua zi, in Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Timisoara, dupa ce s-a confirmat virusul. A murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: HTA, Boala hepatica, Diabet zaharat tip II, Boala pulmonara cr. (posibil TB in antecedente, conform declaratiilor fiului).- o femeie de 66 ani din judetul Mures, care s-a internat pe 5 aprilie, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures - Sectia Gastro-enterologie cu diagnostic Ciroza hepatica decompensata. Pe 7 aprilie a prezentat stare de astenie accentuata, cefalee, diaree. Virusul a fost confirmat pe 9 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures si pacienta a fost transferata in aceeasi zi initial in Sectia Boli infectioase 1, apoi in ATI. A murit pe 15 aprilie.- un barbat de 51 de ani din judetul Mures, la care boala a debutat pe 3 aprilie si s-a internat pe 6 aprilie, in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures, la Sectia Urologie. A doua zi, a fost transferat in Sectia ATI, cand a fost confirmata si boala. A murit pe 14 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Obezitate, Diabet zaharat tip II, HTA. GCS precizeaza ca acest pacient provine din focarul din Craciunesti.- Un barbat de 39 de ani din judetul Mures, care s-a internat pe 8 aprilie 4 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu-Mures, la Sectia Pneumologie. In 10 aprilie a fost transferat in ATI, dupa ce s-a confirmat virusul. A murit pe 15 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Boala cardio-vasculara, HTA, Hepatopatie acuta.- un barbat de 76 de ani din judetul Arad, care s-a internat pe 14 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Arad, direct la Sectia ATI. Pe 15 aprilie s-a confirmat boala si in aceeasi zi a si murit. Diagnostic de deces: Bronhopneumonie. Pancreatita acuta. Conditii medicale pre-existente: Boala Alzheimer, Fibrilatie atriala, Etilism cronic.- o femeie 66 de ani din judetul Vrancea, care a fost internata pe 11 aprilie in Spitalul Municipal Adjud. Este vorba de o pacienta care a avut contact cu un caz confirmat in timpul sedintei de hemodializa. Pe 12 aprilie s-a confirmat virusul si pe 15 a murit. Comorbiditati: Diabet zaharat, Boala hepatica cronica, Insuficienta renala cronica - dializa.- o femeie de 67 de ani din judetul Bistrita Nasaud, care s-a internat pe 3 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. Boala a fost confirmata pe 5 aprilie si a murit pe 15. Comorbiditati: HTA, cardiopatie cronica ischemica, BPOC- un barbat de 89 de ani din judetul Hunedoara, care s-a internat pe 22 martie in Spitalul Judetean de Urgenta Deva, la Sectia Neurologie. I s-a facut testul de COVID pe 8 aprilie si confirmarea a venit pe 10 aprilie. A murit azi. Comorbiditati: AVC, Hemipareza stanga.- un barbat de 66 de ani din judetul Hunedoara, care a fost internat in 10 aprilie la Spitalul Municipal Hunedoara, pe Sectia Boli Infectioase, apoi fiind transferat in ATI. {e 13 aprilie a fost confirmat virusul si a doua zi a murit. Comorbiditati: Poliartrita reumatoida, Cardiomiopatie dilatativa, Aplazie medulara.- un barbat de 50 de ani din judetul Timis, care s-a prezentat in UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara si a fost internat pe 4 aprilie in Sectia Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes, apoi transferat in ATI. Fusese deja testat si confirmat cu COVID-19 pe 3 aprilie. A murit azi. Comorbiditati: Diabet zaharat, Boala cardiovasculara, HTA.