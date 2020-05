Mos Craciun, partener de discutii al copiilor aflati in izolare in timpul pandemiei

Ziare.

Chiar daca e o figura consacrata a sarbatorilor de iarna, Mos Craciun este partenerul de convorbiri video pentru copiii aflati in izolare."E o vizita de placere, desigur, nu e vorba de bani. Va rog, ramaneti in siguranta", a notat mosul pe contul de Facebook Santa Chuck Plant.Discutiile cu copiii au inceput in 27 martie si au adunat apeluri din toate colturile Statelor Unite, arata reteaua ABC.Parintii s-au oferit sa il plateasca pe Mos Craciun pentru convorbirile video, dar au fost indrumati sa doneze banii organizatiilor umanitare."Esti un erou al confruntarii cu COVID", i-a scris un parinte pe reteaua de socializare. "Copiii nostri trec prin atatea si un pic de magie in acest moment e ceva uimitor", a adaugat un alt parinte.Mosul a trebuit sa dea asigurari ca aparitia sa din aceasta primavara nu va afecta programul sezonului de cadouri din iarna.