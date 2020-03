Nasui (USR): Statul recomanda telemunca si tot statul face controale acolo si da amenzi

Ziare.

com

"Cum ajuta statul intreprinderile romanesti si mediul privat in perioada Coronavirus? (...) In plina criza de Coronavirus in care toata lumea recomanda munca de acasa, ghiciti ce s-a gandit sa faca institutia de stat numita ITM - Inspectoratul Teritorial al Muncii?Sa faca controale si sa dea amenzi pentru intreprinderile care fac telemunca dar salariatii lor nu au semnat un act aditional in acest sens.Asta ca sa nu se spuna ca statul nu face nimic in plina epidemie. Nu, statul face. Da amenzi. Acesta e statul care se vrea a fi 'partener pentru mediul de afaceri'. Sa tot platim taxe si impozite acestui stat", a scris Nasui, sambata dimineata, pe Facebook.Deputatul mai spune ca noul Guvern ar trebui sa debirocratizeze prin OUG telemunca."Noul guvern (identic cu cel de dinaintea sa) ar trebui sa faca de duminica doua lucruri:1) Sa debirocratizeze prin OUG telemunca. Sa se poata face si fara inca un act de semnat.2) Sa-l concedieze pe cel care a venit cu ideea sa dea astfel de amenzi in plina epidemie de Coronavirus. Un om de un asemenea sadism nu ar trebui sa lucreze intr-o institutie de control in care sa-si poata chinui semenii.Mediul privat cu care inspectorii se comporta ca mici dumnezei este cel care plateste pentru toate cheltuielile statului", se mai arata in postarea deputatului.