Ne putem retrage cu familia in afara localitatii pentru izolare?

Pentru ca multi oameni au intrebat daca au voie sa-si ia familia si sa plece din localitate, de exemplu la tara, pentru a sta la curte cu copiii, in loc sa ramana izolati la bloc, Grupul de Comunicare Strategica a incercat sa ofere o explicatie.Astfel, la intrebarea "Pot sa merg intr-un alt oras decat cel de domiciliu, unde am posibilitatea de a sta intr-o locuinta, care nu este proprietate personala, dar imi ofera conditii mai bune pentru familie, pentru a ramane in autoizolare?", autoritatile au raspuns:"In Ordonanta Militara numarul 3, ci la o locatie indicata de ei, cu respectarea prevederilor legale si a restrictiilor impuse.Astfel, precizam ca, daca persoanele detin acolo o casa,", transmit autoritatile.Explicatia este usor ambigua, pentru ca nu este clar daca "detin acolo o casa" inseamna ca trebui sa prezinte eventual si un act de proprietate.Privind in ansamblu raspunsul oferit, interpretarea ar fi ca poti merge cu familia sa locuiesti in alta parte, in perioada de izolare, insa deplasarea trebuie facuta respectand toate celelalte reguli.Adica sa completati declaratia pe propria raspundere, in care se specifica toate detaliile deplasarii, inclusiv destinatia finala si scopul de a ramane acolo cu familia.De asemenea, daca va mutati intr-o locuinta inchiriata, ar fi util sa puteti prezenta o dovada in acest sens, un act sau o rezervare, am adauga noi, pentru siguranta.Declaratia pe proprie raspundere poate fi completata online pe site-ul https://formular.sts.ro si, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar,(scrisa de mana) a persoanei indiferent de suportul sau mediul pe care este stocata.Aceastasi trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.Vezi mai multe raspunsuri oficiale la cele mai arzatoare intrebari despre restrictiile impuse in Romania