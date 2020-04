Nelu Tataru a aprobat cresterea numarului de teste de coronavirus pentru anumite categorii de persoane

LIVE

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, a aprobat, joi, propunerea Comisiei pentru managementul clinic si epidemiologic al COVID-19 privind modificarea algoritmului de testare pentru COVID-19, precum si a definitiei de caz.Avand in vedere ca, in prezent, Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica, specialistii epidemiologi, cei de boli infectioase, terapie intensiva si medicina de urgenta din cadrul Comisiei MS au stabilit includerea in prioritatile de testare pentru COVID-19 a unor"Pana in acest moment, am luat o serie de masuri restrictive cu scopul de a limita transmiterea infectiei si de a reduce numarul de forme severe si decese. Sunt masuri pe care le mentinem in continuare, ma refer aici la distantare sociala, izolare, carantina etc.Dar, avand in vedere evolutia numarului de decese este necesar sa aplicam, suplimentar, si masuri de detectie a infectiei la categorii de bolnavi care pot sa dezvolte forme severe de imbolnavire, in scopul de a interveni cu tratament medical cat mai precoce", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Astfel, s-a aprobat testarea, suplimentar, pentru:, tesuturi si celule stem hematopoietice inainte de donare; pacienti cu transplant de celule stem hematopoietice aflati in tratament imunosupresor, inaintea fiecarei internari din perioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval;- 2 teste la 24 de ore interval;- de 2 ori pe luna;, 2 testari, la 6-7 zile interval intre ele; pe durata acestei perioade acestia vor fi dializati in sesiuni separate de restul pacientilor;- de 2 ori pe luna.De asemenea, Grupul de Comunicare Strategica anunta ca s-a hotarat ca unitatile sanitare pot stabili protocoale de testare prin tehnici de RT-PCR, suplimentar, pentru personalul sanitar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, in a 6-7-a zi de la ultimul contact posibil infectant, care pot fi realizate cu resurse proprii in laboratoarele pe care le detin sau in alte laboratoare.A.G.