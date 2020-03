Nelu Tataru, despre proiectul testarii de Covid-19 a bucurestenilor: Se va face daca si-l asuma Primaria Capitalei

Ziare.

El a fost intrebat, intr-un interviu difuzat sambata seara de postul Digi 24, daca Ministerul Sanatatii si Guvernul isi asuma aceasta testare pentru Bucuresti, raspunsul sau fiind ca nu, insa a subliniat ca ministerul va trebui sa isi dea un acord cu privire la acest proiect."Nu, in acest moment in Bucuresti este un studiu, in pregatire, intre 'Matei Bals' (Institutul n.red.), INSP si Primaria Capitalei, tocmai intr-un context al pandemiei. Ramane sa vedem cand va fi finalizat acest proiect al studiului, sa ne dam un acord in functie de de necesitatea lui, dar si de specificitatea acestui test", a raspuns ministrul Tataru.De asemenea, intrebat daca poate fi realizat fara acordul ministerului, el a spus ca "poate fi realizat in masura in care si-l asuma Primaria Capitalei". "Noi, ca minister, avem o serie de testari pe care le facem dupa un algoritm, dupa o ancheta epidemiologica pe care incercam sa o extindem la fiecare caz nou aparut, precum si la contactii acestora. Institutul National de Sanatate Publica, precum si Matei Bals pot face studii epidemiologice in context de pandemie pentru a putea previziona sau a preveni adevarate efecte negative", a adaugat el.Totodata, intrebat cine va cumpara testele pentru acest studiu, ministrul a raspuns ca banuieste ca Primaria Capitalei si ca Ministerul Sanatatii nu va cheltui fonduri pentru recoltari sau pentru teste in cadrul acestui proiect."Avem in acest moment in vedere ca o testare trebuie sa existe, in conditiile unei anchete epidemiologice. Nu o testare in masa, fara a avea o noima, sa spunem. Sunt testate anumite categorii, sunt izolate anumite categorii. Vor urma ca anumite categorii din izolare sa poata reveni mai devreme, cand avem doua teste negative in societate si implicit pentru cadrele medicale ma refer, dar trebuie sa inteleaga toata lumea ca aceste testari sau, eu stiu, un rezultat negativ nu poate inlocui o izolare, nu pot inlocui in niste masuri de precautie, precum nu pot inlocui la un moment dat nici acea distantare sociala pe care ne-am impus-o si restrictiile pe care le vedem", a mai afirmat ministrul Sanatatii.Suportul tehnic privind testarea unui numar de bucuresteni, in contextul epidemiei de coronavirus, va fi gata joia viitoare, a anuntat sambata viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu."Asa cum a spus si primarul general, toata echipa de lucru functioneaza in vederea inceperii acestor analize. Joi este gata tot setul de proceduri si modul in care se va incepe si dupa ce criterii", a precizat Badulescu.Cat priveste inceperea efectiva a testarii, Badulescu a spus ca PMB asigura doar suportul tehnic: "Despre testare, intrebati specialistii, pe domnul Streinu-Cercel (directorul Institutului 'Matei Bals' n.red.), noi asiguram doar suportul tehnic pana la introducerea metodei medicale in aceasta activitate".Precizarile lui Badulescu au survenit unei intrebari referitoare la data cand incep testarile pentru aproximativ 10.000 de bucuresteni.