Nelu Tataru: Numarul contactilor fostului ofiter MAI care a mintit depaseste 120. A infectat 30 de persoane pana acum

Nelu Tataru a declarat, luni, la Digi24, ca in acest moment sunt, internat la Spitalul Gerota, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus."In acest moment sunt peste 30 de persoane pe care le avem, dar numarul contactilor depaseste 120. E posibil ca numarul sa creasca, pentru ca avand in vedere ca noi ii testam ca si contacti, ei sunt asimptomatici la acest moment", a spus Tataru.Tataru a fost intrebat daca toate spitalele din tara au stocurile asigurate, deoarece multi medici s-au plans ca nu au materiale sanitare si echipamente, acesta spunand ca la centrul de comanda de la Ministerul Sanatatii se vede, in timp real, stocul la fiecare dintre spitalele judetene sau de boli infectioase, precum si la nivelul DSP-urilor."Odata cu instituirea starii de urgenta, ne da posibilitatea ca aceste stocuri sa fie reincarcate, pentru ca nu mai avem acea perioada lunga de 45 de zile pentru a putea face achizitii. Putem face achizitii directe, iar atat la nivelul MAE, cat si la nivelul MS se deruleaza in acest moment achizitii directe de materiale si echipament", a mai spus Tataru.Potrivit secretarului de stat in MS, odata semnat decretul privind starea de urgenta, nu va fi cazul limitarii unor drepturi civile in situatia in care este Romania."Constitutional, starea de urgenta poate merge pana la limitarea unor drepturi civile, dar nu este cazul. In acest moment, pe noi ne ajuta la achizitia de medicamente, la achizitia de aparatura, la achizitia de materiale sanitare, ne ajuta la a face acele proceduri de angajare fara a mai respecta acele termene.Ne ajuta efectiv la a lua niste masuri sanitare de dezinfectie in locuri in care nu aveam acces pana acum, precum si la a limita accesul in zonele aglomerate, pentru a nu avea acea apropiere sociala", a mai spus secretarul de stat.Tataru a precizat ca se vor face noi achizitii in domeniul sanatatii si ca spera sa existe "tot necesarul" pana la sfarsitul acestei saptamani, "ca sa avem stocurile rezonabile".