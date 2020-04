Nelu Tataru: Peste doua zile, la Suceava, se va preda managemenul militar unei echipe civile

Ziare.

com

"Peste doua zile deja la Suceava se preda managementul unei echipe civile. Avem, in acest moment, circuite, un personal medical reabilitat, avem o incredere recapatata, avem un spital care poate face activitate medicala. Sper ca in aceasta saptamana in care tandemul conducerii militare cu cea civila aleasa din randul cadrelor medicale sa poata face o predare in aceleasi conditii in care s-a facut si conduita pe care au facut-o cei din managementul militar. (...)La Suceava, ca de altfel si la Deva, managerii interimari civili si-au dat demisia, desi incepusera sa apara medicamente, echipamente, materiale sanitare. Nu au putut gestiona situatia. Poate nu aveau nici autoritate si am recurs la management militar, care nu a facut altceva decat sa impuna rigurozitatea, respectarea unor circuite. Sa nu va ganditi ca nu s-au blocat niste inertii", a spus Nelu Tataru, la Digi 24.Ministrul Sanatatii a adaugat ca, in prezent, exista mai multe focare de infectie cu COVID-19, iar 10 judete si Bucurestiul sunt sursa a 70% dintre infectatii cu noul coronavirus "In afara de Bucuresti si Suceava, mai avem Aradul, mai avem Hunedoara, in care avem focar in desfasurare, Timis, Neamt, Botosani, avem la o limita Brasovul, Muresul, Bihorul cu numar mare de cazuri. La Bihor se si testeaza destul de mult, conform anchetelor epidemiologice. Acum o saptamana, aveam 10 judete plus Bucurestiul care aveau 70% din cazuri. Sunt anumite focare unde transmiterea comunitara a fost accentuata. Acestea au fost tot timpul in atentia noastra. Si eu am fost de doua ori in multe locuri din aceste judete. (...) Un focar scapat din mana e greu controlabil si uitati-va cat a durat la Suceava sa il aducem la o anumita situatie cum este astazi", a adaugat Nelu Tataru.Spitalul Judetean din Suceava are conducere militara din data de 2 aprilie. In fruntea unitatii medicale se afla generalul maior in rezerva Ionel Oprea si de colonelul Daniel Derioiu