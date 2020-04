Nelu Tataru: Urmeaza doua saptamani grele. Ramanem in registrul celor 10-12.000 de cazuri, la varf

Ziare.

"Ramanem in registrul celor 10-12.000 de cazuri, la varf, dar acest numar se poate modifica, in perioada urmatoare. Avem doua saptamani grele, urmand ca dupa trei saptamani sa vedem efectul celor doua saptamani ca numar de cazuri. Noi speram ca acest numar de cazuri sa nu fie crescut violent", a afirmat Nelu Tataru, intr-un interviu la Digi24.El a spus ca, in acest moment, in functie de afluxul romanilor din afara tarii, precum si de evolutia focarelor, exista o crestere moderata a numarului de cazuri de la o zi la alta, precum si o crestere moderata a numarului de cazuri critice, care necesita ventilatie."Noi suntem pregatiti pentru fiecare pas pe care il trecem. In functie de evolutie, putem spune cat poate suporta sistemul sanitar romanesc. Noi suntem pregatiti (...) pentru un anumit numar de cazuri critice. Avem in acest moment 1.723 de paturi de ATI complet utilate, 1.723 de ventilatoare. In cazurile critice, tocmai accesul la ventilatoare este cel care face diferenta. Nu avem deocamdata foarte multe cazuri pe terapie intensiva sau pe ventilator. Suntem pregatiti in acest moment pentru numarul de cazuri pe care il avem, suntem pregatiti sa facem fata. Ramane ca evolutia, explozia sau nu a unui numar de cazuri critice sa ne arate in ce masura sistemul sanitar vibreaza sau ajunge la o saturatie", a precizat Tataru.Ministrul a adaugat ca, odata cu atingerea unui anumit nivel in spitalele suport, se vor putea trata la domiciliu sau in zonele tampon cazurile asimptomatice sau usoare, iar cazurile grave, critice, pot fi gestionate la terapie intensiva in sectiile de boli infectioase, de pneumologie, in sectiile de la spitalele judetene sau de la spitalele private."In acest moment, noi avem o capacitate de testare pana la 4.000 de teste pe zi, in 55 de puncte, dar avem aceasta capacitate data de aparate, fiecare punct de testare depinde si de personal. Clujul de exemplu face 1.000 de teste pe zi, dar sunt spitale judetene care de-abia au achizitionat echipamentul necesar, la care chiar daca capacitatea este de 80 de teste pe zi, nu putem face mai mult de 40-50, avand un personal care de-abia se instruieste", a afirmat Nelu Tataru.