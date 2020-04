Nelu Tataru: Varstnicii ar mai putea ramane izolati cel putin 10-14 saptamani

Ziare.

com

"Da, luam in calcul si aceasta masura la nivelul Comitetului stiintific, Institutului National de Sanatate, grupului de lucru din cadrul Ministerului Sanatatii, luam inclusiv decizia cel putin pentru inceput sa ne gandim la 10-14 saptamani in care sa izolam aceste persoane, avand in vedere si evolutia ulterioara, dar ne adaptam la evolutia pe care pandemia o va avea in Romania (...)Vreau ca toata lumea sa inteleaga ca mai avem trei-patru saptamani grele, aceste saptamani trebuie sa le gestionam in comun, si noi, corpul medical, dar si populatia de rand, ajutata de autoritatile locale, care trebuie sa vegheze la aceasta izolare si la aceasta distantare sociala. (...) Viata noastra va reveni la normal peste o luna, o luna si jumatate, dupa ce vedem ca acel varf incepe sa scada, inca nu am ajuns la acel varf", a declarat, duminica, Nelu Tataru la Realitatea TV, potrivit Agerpres Deja presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anuntat ca e posibil sa ceara izolarea varstnicilor pe toata durata acestui an si ca spera ca in acest timp se va incepe productia unui vaccin care sa scada riscurile pentru sanatate, in caz de imbolnavire cu Covid-19.