Nelu Tataru: Vor fi testate toate aglomerarile urbane. Incepem cu Capitala

Informatia fusese data publicitatii anterior de ministrul Sanatatii, Victor Costache.Nelu Tataru a explicat ca este "un proiect pilot, pentru a putea evalua starea de infectare a unui oras"."S-au mai primit inca 15 'real time PCR', vor fi montate, dotate cu specialisti. Vor urma si celelalte orase mari (...) Capacitatea de testare se mareste saptamanal, am cerut tuturor spitalelor sa achizitioneze aparate, ramane sa fie instruit si personalul. Am avut donatii de la oameni de afaceri, comunitati locale care se implica, unii au si achizionat aparate. Ramane sa avem si personalul", a adaugat secretarul de stat.Intrebat cand incepe testarea celor aproape 4 milioane de locuitori ai Capitalei, Nelu Tataru a raspuns: "Incepem de saptamana viitoare, cu personalul medical", urmand sa se faca apoi "testarea populatiei din fiecare cartier in parte", precum si pacientii din spitale.Secretarul de stat a sustinut ca se vor face "2.500 - 3.000 de testari pe zi".Cand moderatorul i-a replicat ca operatiunea ar dura 1.300 de zile, conform calculelor, Nelu Tataru a precizat: "In masura in care, aceste testari etapizate vor avea o perioada mai scurta".Nelu Tataru a mai punctat faptul ca testarile vor incepe cu "persoanele varstnice si cu cei cu comorbiditati"."La nivel grup de lucru de la MS vom face programarea si etapizarea (...) Incepem cu Bucurestiul si apoi toate aglomerarile urbane mari, unde exista risc mare de transmitere", a mai spus secretarul de stat, confirmand ca actiunea va demara la inceputul saptamanii viitoare.C.B.