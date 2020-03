Netflix isi reduce parametrii de transmisie, ca sa ajute Internetul sa functioneze bine

LIVE

Inca de miercuri, comisarul european Thierry Breton a discutat cu directorul Netflix Reed Hastings si i-a cerut acestuia sa diminueze calitatea imaginilor transmise pentru a evita blocajele de Internet.In plus Breton le-a cerut si utilizatorilor "sa foloseasca versiunea standard cand rezolutia inalta (HD) nu este necesara" pentru a asigura acces la Internet tuturor, conform CNN.De ce ar aparea blocaje de Interent in timpul pandemiei? Din cauza ca in situatii de criza, mult mai multi oameni se conecteaza pentru a afla ce se intampla. Si pentru ca multi sunt nevoiti sa lucreze de acasa, online.In consecinta - desi initial a anuntat ca problema ramane in discutie - joi Netflix a anuntat ca accepta sa isi reduca anumiti parametri de transmisie, potrivit Reuters