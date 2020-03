New York declara stare de urgenta

Ziare.

"Am declarat oficial stare de urgenta deoarece acest lucru ne ofera o serie de avantaje. Vom putea face achizitii si angaja mai mult personal, in special pentru a ajuta departamentele locale de sanatate foarte aglomerate", a spus Cuomo.Guvernatorul a adaugat ca in aceasta situatie "Avem un protocol de achizitii si testare mai rapid si vom profita de acest lucru".In cursul zilei de sambata au fost depistate 13 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in New York, bilantul total in acest stat fiind de 89.In Statele Unite au fost inregistrate, pana sambata seara, 449 de cazuri si 19 decese. Persoanele infectate cu noul coronavirus fiind in 32 de state si districtul Columbia.Aceasta cifra nationala include 379 de persoane diagnosticate prin sistemul de sanatate publica din SUA si 70 de persoane repatriate in SUA - 46 de pe vasul de croaziera Diamond Princess, 21 de pe vasul de croaziera Grand Princess si trei din China.