Nici nu zici ca pandemia a lovit UK: Evenimente cu zeci de mii de participanti. Explicatia tine de teoria imunitatii de grup

Foto: Facebook/ Stereophonics

Explicatia trupei

Ce vrea, de fapt, guvernul britanic

Ce fac alti artisti

Sa le luam pe rand.Trupa britanica Stereophonics a sustinut, pe 14 martie (sambata), un concert, in Manchester, la care au participat zeci de mii de oameni. Formatia chiar a publicat o poza pe contul oficial de Facebook de la show.Anterior, britanicii au avut concerte pe 12 martie la Glasgow, pe 6 martie in Londra, iar pe 3 martie in Bournemouth, Anglia.Internautii chinezi sunt socati ca spectacolele nu au fost anulate, inclusiv fani ai trupei. Un video cu un concert sustinut la Cardiff, tot in weekend, a starnit revolta in mediul online."Nu am cuvinte... le doresc numai bine", "Marea Britanie va ajunge din urma Italia in cel mai scurt timp" sau "Sa nu cereti ajutorul Chinei atunci cand lucrurile incep sa se inrautateasca. V-ati bagat singuri in aceasta mizerie" - au fost doar cateva dintre comentariile de pe retelele sociale si relatate de South China Morning Post Si fanii sunt nemultumiti ei comentand, intre altele: "Ii iubesc pe cei de la Stereophonics, dar sunt pur si simplu iresponsabili" sau "Tarile astea progresiste si convingerile lor ca nu pot fi afectate de criza".Cei de la Stereophonics au transmis insa ca ei nu au incalcat nicio regula sau interdictie impusa de guvernul britanic."Alaturi de restul tarii, am urmarit joi seara (12 martie - n.red.) masurile si sfaturile anuntate de premier (Boris Johnson - n.red.) privind pandemia de coronavirus. Pozitia guvernului Regatului Unit a fost ca, in aceasta faza, nu este nevoie de interzicerea adunarilor publice mari.Luand in considerare aceste aspecte, am sustinut si ultimele trei concerte din turneul nostru vineri, sambata si duminica, asa cum au avut loc si alte evenimente din industria de entertainment", a precizat trupa pentru revista britanica NME.La randul sau, si artistul Lewis Capaldi a fost criticat pentru ca nu si-a anulat concertul de duminica seara din Aberdeen, Scotia.Un purtator de cuvant al cantaretului i-a aparat decizia argumentand ca guvernul scotian nu a impus masuri in acest sens.De asemenea, vineri, 13 martie, a fost ultima zi a Festivalul Cheltenham (de curse cai) care a atras nu mai putin de 68.859 de participanti, potrivit The Guardian In timp ce europenii continentali inchideau scolile si trimiteau armata in strada pentru a se asigura ca lumea ramane in case, sfatul oficial al guvernului britanic pentru cetatenii sai a fost, in esenta, sa-si pastreze calmul si sa isi continue viata de zi cu zi ca si cum nimic nu se intampla.Scolile, restaurantele, teatrele, cluburile au ramas deschise. Numai persoanele de peste 70 de ani si cei cu simptome asemanatoare gripei au fost sfatuiti sa ramana in case.Raspunsul relaxat al britanicilor la pandemie a fost determinat de o teorie controversata sustinuta de oamenii de stiinta ai guvernului britanic: imunitatea de grup sau imunitatea colectiva.Ce inseamna asta: Ideea este ca atunci cand suficient de multi oameni vor fi infectati cu noul coronavirus, anticorpii dezvoltati vor face ca virusul sa dispara.Oricum, intre timp, prim-ministrul Boris Johnson s-a sucit si si-a dat seama ca nu e chiar cea mai buna idee, intrucat chiar ieri, 17 martie, a anuntat noi masuri si renuntarea la aceasta teorie, potrivit Foreign Policy.Intre timp, alti artisti - mai responsabili - sustin concerte online, de pe conturile lor oficiale. Este cazul lui Chris Martin, solistul formatiei Coldplay, care pe 16 martie a cantat jumatate de ora, din propria casa, spre deliciul fanilor.Ba chiar a cantat si melodii cerute de fani.La fel a procedat si John Legend, in urma cu doar cateva ore el sustinand un concert live pe contul sau de Facebook.Pana acum, in Marea Britanie au fost confirmate aproape 2.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar numarul deceselor a trecut de 70.