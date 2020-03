Niciun aparat de testare pentru coronavirus in judetul Arges

Ziare.

Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa inregistrate si transmise mass-media, ca in prezent in judetul Arges nu exista niciun aparat de testare pentru Covid-19."Pana in acest moment nu se fac teste de Covid-19 in judetul Arges pentru ca nu avem in acest moment aparat de testare", a spus el.Acesta a sustinut ca se fac "eforturi conjugate" si ca exista informatii ca "in timpul cel mai scurt" judetul va primi un aparat de testare si "un set suficient de teste"."Avem speranta ca la nivelul judetului Arges vom avea cel putin doua aparate de testare", a afirmat Soare.Acesta a precizat ca in prezent in judetul Arges sunt "cativa" pacienti infectati si ca nu exista personal medical sau din randul militarilor care sa fie suspect de a fi fost infectat.Conform prefectului, Spitalul judetean de urgenta din Pitesti ramane spital "non-Covid", in schimb pacientii infectati vor fi tratati la Spitalul din Mioveni, iar Spitalul de Pediatrie va trata copiii infectati.Astfel, Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean din Pitesti va fi mutata intr-un corp de cladire vechi al Spitalului din Mioveni."La un moment dat, in functie de evolutia bolii, toate spitalele vor intra, intr-un fel sau altul, in tratarea pacientilor Covid. Este un avantaj pentru spitalele care incep de acum sa se pregateasca, decat pentru spitalele care vor intra in linia a doua sau in linia a treia ulterior", a mai spus Emilian Soare.Vineri este a doua zi consecutiva in care in judetul Arges nu s-a inregistrat nicio persoana suspecta ca ar fi fost infectata.