Noi imagini la microscop cu virusul ucigas: Tot mai multe cazuri in Orientul Mijlociu si Europa, inclusiv decese

Ziare.

com

Facultatea de Medicina Li Ka Shing a Universitatii din Hong Kong a publicat o noua imagine a virusului la microscop , potrivit CNN. La microscop, punctele galbene reprezinta particulele virale iar albastrul este suprafata celulei.Dupa patru decese si 18 contaminari in Iran de miercuri, Libanul anunta vineri primul caz de pneumonie virala Covid-19, si Israel a afirmat ca unul dintre cetatenii sau plasat in carantina pe nava Diamond Princess a fost testat pozitiv.Anterior, mai multe cazuri au fost inregistrate in Egipt si Emiratele Arabe Unite.In Iran, majoritatea ultimelor contaminari au avut loc in Qom, un oras la 150 de kilometri de Teheran, o comunitate bine reprezentata in Liban, Irak si Kuweit, doua tari vecine cu Republica islamica.Bagdad si Kuweit au anuntat joi ca interzic sau limiteaza calatoriile catre si dinspre Iran, de unde milioane de cetateni si produse pleaca in fiecare an catre Irak.Numerosi studenti la religie din Qom merg in Irak pentru pelerinaje la Kerbala si Najaf, la sud de Bagdad, iar liderul siit Moqtada Sadr, figura a politicii irakiene, studiaza si el la scoala islamica din Qom.Iranul este de asemenea al doilea furnizor al Irakului, exportand in fiecare an in aceasta tara de la masini la iaurt, pentru o suma de aproape 9 miliarde de dolari (in jur de 8,2 miliarde de euro).Actor economic primordial, Iranul este un jucator politic cheie in irak, unde nu inceteaza sa-si extinda influenta.Miercuri, in momentul in care Iran anunta moarte a doua persoane de coronavirus, Irakul anunta ca iranienii pot de acum sa intre pe teritoriul sau fara viza.Irakienii sunt ingrijorati pentru ca tara lor duce lipsa cronica de medicamente si numara cel putin zece medici la 10.000 de locuitori, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Denuntand "problemele din sistemul de sanatate", marele ayatolah Ali Sistani, cea mai inalta autoritate siita din Irak, a solicitat autoritatilor "sa fie la nivelul" amenintarii.Cel putin cinci sute de cazuri de infectare cu noul coronavirus Covid-19 au fost inregistrate in inchisori din trei provincii chineze, iar mai multi oficiali au fost demisi din functii.Coreea de Sud a raportat o crestere importanta a cazurilor, cu 52, ajungand la 156. Majoritatea noilor cazuri au fost inregistrate in orasul Daegu, unde au fost luate masuri speciale pentru controlarea raspandirii coronavirusului.Potrivit OMS, virusul a contaminat deja mai mult de 75.000 de persoane in China si 1.100 in alte parti in lume. Epidemia a provocoat deja moartea a mai mult de 2.200 de oameni.