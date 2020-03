Noi masuri in penitenciare, din cauza coronavirusului: Program prelungit la televizor, maximizarea comunicarii online

Ziare.

com

Personalul care revine din concediu trebuie sa anunte zonele in care a fost.ANP a anuntat, luni seara, ca, in contextul reducerii interactiunii cu persoane din exteriorul locurilor de detinere, administratiile unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor au procedat la aplicarea unor masuri complementare:* In vederea asigurarii dreptului la informare cu privire la evolutia situatiei epidemiologice, precum si la masurile aplicabile la nivel national,* Se realizeaza demersuri in vederea, analizandu-se, totodata, posibilitatea* Se asigura suportul tehnic pentrucu mediul de suport;* Se deruleazacu privire la constientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 si a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat in vederea prevenirii oricarei situatii de risc (sustinerea Programului "Educatie pentru sanatate"); se are in vedere utilizarea tuturor mijloacelor de informare (radio/TV cu circuit inchis - difuzarea alternativa si cu o frecventa ridicata a informatiilor de interes; distribuirea de pliante, brosuri etc.);* Se sustin demersuri in vederea informarii responsabililor punctelor comerciale aflate in incinta unitatilor penitenciare asupra necesitatii aprovizionarii si asigurarii unor stocuri de produse alimentare si nealimentare pentru persoanele custodiate;In ceea ce priveste masurile dispuse pentru prevenirea expunerii angajatilor si, implicit, a unor terte persoane, la eventuale situatii de risc, precum si raportat la masurile care privesc asigurarea unui flux informational functional, va comunicam, suplimentar aspectelor evidentiate in comunicari anterioare, urmatoarele:* Fata de angajatii care revin in serviciu dupa efectuarea concediului de odihna/alte situatii de absenta justificata, se dispune masura, precum si daca sunt contacti indirecti ai unei persoane aflate in situatia de mai sus. In eventualitatea in care se afla intr-una dintre situatiile de risc, se vor dispune masuri in consecinta;* Se deruleaza campanii de informare cu privire la constientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 si a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat in vederea prevenirii oricarei situatii de risc, pe caile caile de comunicare deschise personalului, precum si prin afisare in locuri accesibile;* Se realizeaza informarea continua a organizatiilor sindicale reprezentative din sistemul administratiei penitenciare cu privire la evolutia situatiei si a masurilor cu caracter preventiv implementate, astfel incat sprijinul acestora sa fie neconditionat, iar efortul conjugat sa promoveze un climat organizational functional;