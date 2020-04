Noi masuri pentru prevenirea COVID-19: Postasii vor lasa corespondenta doar in cutiile postale

LIVE TEXT

"Trimiterile postale inregistrate vor fi predate destinatatorilor de personalul CN Posta Romana SA prin introducerea in cutia postala sau, in lipsa acesteia, prin afisarea la adresa destinatarului", a precizat Marcel Vela.Exceptie va face situatia in care corespondenta contine acte de procedura.Potrivit ministrului Vela, CN Posta Romana va trebui sa ia masurile necesare si sa le aplice de la momentul in care noua ordonanta militara va intra in vigoare (prin publicare in Monitorul Oficial). Acest lucru este asteptat in aceasta seara.