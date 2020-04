Noi restrictii in Noua Zeelanda: Familiile si cuplurile care nu locuiesc impreuna nu mai au voie sa se vada

LIVE

Autoritatile au anuntat, duminica, 89 de noi cazuri de infectare, astfel ca totalul a ajuns la 1.039.Guvernul condus de Jacinda Ardern a emis noi masuri de distantare sociala care separa familiile si cuplurile ce nu traiesc impreuna, scrie The Guardian.Neozeelandezii se afla acum aproape de jumatatea perioadei de o luna pentru care autoritatile au impus distantarea sociala, iar aceasta ar putea fi prelungita.Initial, principiile de izolare au fost destul de vagi. Ardern a facut apel la neozeelandezi "sa aplice bunul simt" si sa isi reduca grupurile sociale la "un mic grup de indivizi care fac parte din bula voastra... bula pe care trebuie sa o mentineti timp de o luna", spunea ea.La nivel general, asta a fost inteles in termen de gospodarie, iar exprimarea neclara a facut ca familiile si partenerii care nu locuiau impreuna sa continue sa se intalneasca.Ordinul emis duminica inlocuieste textul cu un limbaj clar, fara sa lase loc de interpretari.Ardern a justificat decizia ca necesara pentru combaterea Covid-19.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate aproximativ 1,2 milioane de cazuri de infectare si peste 64.000 de decese. Din totalul celor afectati de Covid-19, mai mult de 244.000 de oameni au fost vindecati.