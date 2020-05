Nou focar de COVID-19 la Suceava. 72 de angajati si batrani dintr-un centru au fost depistati pozitiv

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, DSP a anuntat vineri ca, din cei 124 de batrani beneficiari ai Centrului Social Crestin Bogdanesti de pe langa Manastirea Bogdanesti, 63 sunt pozitivi, iar din cei 25 de ingrijitori, 9 sunt pozitivi.Totodata, DSP Suceava a informat ca 7 beneficiari ai Caminului pentru Persoane Varstnice din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Radauti au fost depistati pozitiv la COVID 19, fiind internati la Spitalul din Radauti.Reprezentantii Prefecturii s-au deplasat vineri la Centrul din Bogdanesti."S-a constatat, de asemenea, ca exista conditii de izolare pentru batranii testati pozitiv dar nu pot fi instituite circuite separate pentru asigurarea hranei, a lenjeriei si personalului. Personalul centrului nu are pregatire medicala, ingrijirea batranilor fiind realizata cu persoane din comuna Rasca, unitatea administrativ teritoriala in raza careia functioneaza asezamantul social.In unitate nu sunt substante biocide pentru igienizarea suprafetelor si mainilor, iar personalul nu dispune de echipament de protectie. La verificarea in teren, mare parte din personal, a fost suprins la lucru fara masti", se arata in comunicatul Prefecturii.Comitetul pentru Situatii de Urgenta Suceava, intrunit vineri, a decis internarea la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava a celor 9 ingrijitori si 63 de beneficiari, confirmati pozitiv cu COVID-19, distribuirea de produse biocide si realizarea urgenta a dezinfectiei in cadrul Centrului din Bogdanesti si monitorizarea zilnica a evolutiei epidemiologice.De asemenea, la Centrul Social Crestin Bogdanesti au fost trimise de urgenta 100 de echipamente complete COVID 19, respectiv combinezoane, masti si manusi.