Nou record de decese in Marea Britanie: 980 de oameni au murit intr-o zi. Sunt aproape 9.000 in total

Ministrul le-a cerut inca o data britanicilor sa respecte izolarea si sa ramana acasa in ciuda timpului frumos din weekendul de Paste, cu scopul de a limita raspandirea virusului in tara, una dintre cele mai afectate din Europa, potrivit AFP.Guvernul i-a avertizat joi pe britanici sa se pregateasca de o prelungire a izolarii - prevazuta pe o perioada de trei saptamani, pana luni.Citeste si Coronavirus in Italia: A scazut numarul internarilor, dar au murit 570 de oameni. Peste 30.000 de persoane vindecate