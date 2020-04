Noua conducere a Spitalului Judetean Suceava a demisionat

Ziare.

com

Medicii sunt ingrijorati de faptul ca li se termina echipamentele de protectie de pe sectii, in timp ce in depozitele spitalului sunt astfel de materiale, dar nu exista o organizare pentru ca acestea sa fie distribuite cadrelor medicale, potrivit Monitorul de Suceava.Anterior, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 200 de cadre medicale din Suceava au fost infectate cu coronavirus. Este vorba despre 45 de medici, 77 asistenti medicali, 24 infirmiere, 10 ingrijitoare si personal auxiliar 44.In 25 martie, Nelu Tataru , care era secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a propus suspendarea contractului pentru managerul Spitalului Judetean Suceava, Vasile Rambu, iar seful CJ Suceava, Gheorghe Flutur , a fost de acord.La momentul acela, 80 de cadre medicale erau confirmate cu coronavirus.