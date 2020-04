Noua maicute de la o manastire din judetul Suceava, confirmate cu coronavirus: Fac tratament in lacasul de cult

LIVE

Ziare.

com

Manastirea Dragomirna din judetul Suceava este in carantina pentru 14 zile, dupa ce o parte dintre maici au fost diagonsticate cu infectia cu noul coronavirus."Sunt noua maicute infectate la Manastirea Dragomirna, eu personal am fost si am facut ancheta epidemiologica acolo. Din cele 51 de maicute, doi preoti si 4-5 mireni, 9 maicute sunt pozitive, cu simptomatologie usoara.Ele au fost la spital, au primit medicatie si sunt in chilii", a declarat Manuela Trifan, director interimar al DSP Suceava.Potrivit acestuia, DSP a dispus ca nimeni sa nu mai intre si sa nu mai iasa din Manastire timp de 14 zile.