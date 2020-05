Noua normalitate si calculul corect. Un pic suedezi

Ziare.

Nu stim ce forma juridica vor putea imbraca interdictiile ramase dupa 15 mai, pentru ca deja CCR a comunicat ca limitarile nu pot fi impuse decat prin lege organica . Si mai exista un hop pe 13 mai, cand va fi dezbatuta insasi starea de alerta.Nu stim care va fi gradul de conformare a populatiei. Nu stim pe care date se bazeaza autoritatile. Pe numarul de cazuri noi, care inca nu scade asa cum spuneau ca ar trebui sa se intample pentru a permite redeschiderea, adica in mod constant timp de doua saptamani anterioare?Sau pe un misterios la noi indice R - rata de infectare, adica numarul de persoane pe care le infecteaza un infectat, care este principal indicator urmarit in restul tarilor? La noi, acest indice R ar fi, potrivit informatiilor mele, la nivelul lui 0,9, adica sub 1 considerat nivelul de la care incepe redeschiderea sigura.Dar intr-o mare de incertitudiniInchiderea nu poate fi sustinuta pe termen lung de nicio economie din lume, cu atat mai putin de cea romaneasca. Deja presedintele a pus pe masa cuvantul austeritate.Nu trebuie sa fii mare economist ca sa intelegi de la nivelul micro al familiei niste mecanisme macro: pe scurt, daca nu produci nu mananci.Inchizi, asadar, o vreme, in care te pregatesti asiduu sa faci fata redeschiderii. Este singurul rol al inchiderii, pentru ca nu poti astepta inchis sa treaca epidemia. Nu ai cum, nu ai din ce.din toate punctele de vedere, pentru ca, tot inevitabil, cum spuneam, se va produce tot in timp de epidemie.Disparitia se va produce in trei moduri, in principiu: fie apare un vaccin; fie imunizare colectiva, in functie de durata imunitatii dobandite; fie mutatia in sens bun a virusului, care sa se imblanzeasca singur pana la dispartie. Pana la oricare dintre ele e cale lunga.Si, atunci,Sau, daca vreti,Acesta e, ma tem, singurul calcul realist.Iar Guvernul nu trebuie judecat pentru numarul de cazuri post-deschidere, ci pentru felul in care a folosit inchiderea pentru a gestiona redeschiderea, pentru felul in care va gestiona viitoare foarte probabile noi focare, ca in Neamt.O auzeam pe primarita in eterna campanie Gabriela Firea spunand ca scolile ar trebui deschise cand nu mai exista niciun risc. Asta este egal cu a spune ca nu le vei mai deschide niciodata.Si fara COVID activitatea scolara e plina de riscuri de toate felurile: accidente, cutremur, diverse alte boli.Cu unele riscuri, gen cutremure si accidente, ne-am obisnuit sa traim, cu COVID inca nu. Si cu cat ne vom obisnui mai repede cu atat va fi mai bine. In paranteza fie zis, accidentele rutiere provoaca lunar in Romania mai multi morti decat COVID.Atentia, concentrarea, intelegerea scolarului sunt mult diminuate. Mai ales in clasele mai mici, copilul pus sa faca scoala in mediul in care in mod normal se joaca, inconjurat de lucrurile si tentatiile care pentru el inseamna timp liber, e ca si cum l-ai pune sa umble vara in costum de schi. Il derutezi si il sleiesti.A explicat cu mult mai bine decat o pot face eu expertul in educatie Oana Moraru:Daca pana in toamna nu schimbam asta, vom avea generatii sacrificate cu costuri inimaginabile pentru societate.Si nu o spun eu, ci a spus-o un expert, dr. Mike Ryan. Adica asa trebuie sa arate pe viitor societatile pentru a supravietui: distantare, dar nu izolare, recomandare si conformare voluntara, consecinte asumate.Cine se stie vulnerabil sau are in grija persoane vulnerabile poate sa continue cumva izolarea sau trebuie sa le izoleze pe cele vulnerabile. Este o alegere asumata sa respecti sau nu. Este o alegere asumata ce pret platesti.Da, nu suntem suedezi, dar in loc sa tot cocolosim mioritic diferenta, ar fi bine sa incepem sa fim. Nu vreau sa sune cinic, dar selectia naturala se face si in functie de IQ inca de cand am iesit din pesteri. Nu vom fi nici mai civilizati, nici mai destepti, nici mai puternici decat ne propunem sa fim, la nivel individual si ca societate. Cine tinteste jos jos va ramane.Dar vor muri oameni, veti spune. Da, vor mai muri oameni si de cancer, si de infract, si de AVC, si de COVID. E o boala noua, cu mortalitatea ei, pe care trebuie sa invatam sa o diminuam fara victime colaterale.Suedia, fara inchidere, din 3.175 de morti ( datele de vineri ), a pierdut doar 150 de oameni sub 60 de ani, si 2.020 peste 80 de ani pentru ca nu a reusit sa protejeze cum trebuie azilele de batrani, ceea ce se intampla si in UK, de exemplu.Deci lectia aici nu mi se pare ca tine de ineficienta inchiderii, ci de necesitatea de a gasi solutii pentru varstele mari, mai ales in cazuri institutionalizate. Deci solutii punctuale.Sigur ca viata nu va reveni brusc la ce a fost anul trecut pe vremea asta. Mai e mult pana acolo. Dar ideea este de a gasi un echilibru intre sistemul inchis, care ucide prin epuizarea resurselor, si cel deschis de convietuire rationala si asumata cu COVID.