Noua ventilatoare de suport respirator de la Spitalul "Bagdasar-Arseni" au fost reparate de urgenta

Este vorba despre ventilatoare care deservesc Sectia de Terapie Intensiva a Centrului de Excelenta Neurochirurgie din cadrul Spitalului "Bagsadar-Arseni", iar in momentul de fata noua dintre cele 10 paturi ale sectiei au disponibil cate un aparat functional, vital in contextul pandemiei cauzate de SARS-CoV2.Pentru repararea celui de-al zecelea aparat de ventilatie sunt necesare piese de schimb, deja sosite in portul Constanta, urmand ca acestea sa fie preluate si montate in cel mai scurt timp.Interventia a fost posibila cu sprijinul Grupului Garanti BBVA Romania.Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" este cea mai mare Clinica de Neurochirurgie din Romania (263 paturi), ce abordeaza intreaga patologie traumatica, tumorala, vasculara, malformativa, craniana, degenerativa si spinala.Pana in prezent, Salvati Copiii Romania a echipat cu materiale de protectie peste zece unitati medicale, printre care si Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, unde sute de cadre medicale au fost contaminate cu SARS-CoV2 si zeci de pacienti si-au pierdut viata. Totodata, aparatura medicala indispensabila a fost dusa la Maternitatea Bucur, Spitalul Grigore Alexandrescu si Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti.Salvati Copiii Romania a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc. Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aici. Pana acum, au fost colectate fonduri totale in valoare de 278.470 Euro, prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, Garanti BBVA Group, BCR, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton".De asemenea, suma de 65.715 Euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor. DPD Romania sprijina eforturile de livrare a echipamentelor.