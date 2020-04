Noul coronavirus a ajuns si in triburile din Brazilia

LIVE

Femeia, in varsta de 20 de ani, din tribul Kokama, a fost testata pozitiv cu coronavirus. Aceasta se afla in districtul Santo Antonio do Ica, in apropiere de granita cu Colombia, la circa 880 km in amonte pe fluviul Amazon fata de capitala statului, Manaus, a anuntat Sesai, citat de Reuters.Patru cazuri de coronavirus au fost confirmate in acelasi district, intre acestea cel al unui medic brazilian testat pozitiv in urma cu o saptamana. Cazul medicului a provocat ingrijorarea ca epidemia s-ar putea raspandi in comunitatile izolate si vulnerabile de indigeni, cu efecte devastatoare.Potrivit Sesai, femeia este lucrator medical si a intrat in contact cu medicul. Aceasta este singura persoana testata pozitiv cu coronavirus in randul a 15 lucratori medicali si 12 pacienti care au fost testati dupa ce medicul a fost diagnosticat ca purtator al virusului.Medicul revenise dintr-o vacanta petrecuta in sudul Braziliei, pentru a lucra cu Tikunas, unul dintre cele mai mari triburi din regiunea Amazonului, peste 30.000 de oameni traind in regiunea superioara a fluviului, in apropiere de granitele cu Columbia si Peru.Femeia infectata nu a dezvoltat simptome de COVID-19 si a fost izolata cu familia ei, a precizat Sesai.Experti in domeniul sanatatii au avertizat ca raspandirea virusului ar putea fi letala pentru cei 850.000 de indigeni din Brazilia, care au mai fost decimati de-a lungul secolelor de boli aduse de europeni, de la pojar si malarie la gripa.Potrivit expertilor, modul de viata al indigenilor, in colibe comune mari, mareste riscul de contagiune daca un singur membru contracteaza virusul.