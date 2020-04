Noul coronavirus ar fi ajuns in New York din Europa, nu din China. Acuzatii pentru Trump

LIVE

Potrivit acestui studiu, realizat de Universitatea Northeastern, peste 10.000 de locuotori ai New Yorkului ar fi contractat noul coronavirus atunci cand statul a izolat primul caz contaminare, la 1 martie, a declarat intr-o conferinta de presa, vineri, Andrew Cuomo, relateaza Reuters.Guvernatorul democrat a precizat ca Donald Trump a ordonat suspendarea calatoriilor din China la 2 februarie - la peste o luna dupa informatii cu privire la o epidemie in orasul chinez Wuhan - si ca a restrans sosirile din Europa luna urmatoare.La acel moment, a subliniat Cuomo, noul coronavirus era deja larg raspandit in Statele Unite.Aceste declaratii alimenteaza o dezbatere politica dura cu privire la momentul si felul in care noul coronavirus a intrat in Statele Unite si daca oficiali americani - inclusiv Donald Trump - ar fi putut salva mai multe vieti daca ar fi actionat mai devreme.Andrew Cuomo si-a aparat abordarea epidemiei, argumentand ca a anuntat masuri de izolare la 19 zile dupa confirmarea unui prim caz de contaminare la New York. El a subliniat ca a actionat mai rapid decat orice alt guvernator.El a recunoscut ca insa Trump a avut dreptate sa puna la indoiala reactia Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) fata de epidemie.