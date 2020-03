Noul coronavirus ar putea proveni de la lilieci. Dar pentru pandemie, oamenii sunt de vina

LIVE

Tot ce pot spune pana la acest moment cercetatorii este ca au identificat virusi similari cu cei care produc Covid-19 la liliecii cu potcoava din China.Intrebarea este: cum a trecut virusul de la comunitatile de lilieci - care cel mai adesea traiesc fara a se intersecta vreodata cu oamenii - la populatia umana? Si mai ales: cum s-a ajuns de la infectarea unui numar limitat de oameni la pandemie?Ei bine, cercetatorii au inceput sa gaseasca raspunsuri la aceste intrebari. Iar ele sugereaza ca dupa ce vom scapa de pandemie, ar trebui sa regandim din temelii modul in care relationam cu natura, potrivit CNN. Iata despre ce este vorba.Liliecii sunt singurele mamifere de pe Terra care zboara. Iar zburand, parcurg distante mari si, in consecinta, sunt expusi la un numar mare de boli. In plus, o particularitate a liliecilor este ca, in zbor, temperatura corpului le creste destul de mult, inducand un fel de stare febrila. E ceva normal, prin care un liliac trece, in mod curent, de doua ori pe zi.Iar asta inseamna, printre altele, ca virusii si alti agenti patogeni care vor sa traiasca in organismul liliecilor trebuie sa fie adaptati si sa reziste la febra. Pana aici, nicio problema majora!Dar cand virusii trec de la lilieci la alte specii - cum ar fi, sa spunem, la om - atunci lucrurile se complica. Si asta din cauza ca organismul uman isi creste temperatura, cauzand febra, pentru a ucide un virus. Numai ca virusul venit din trupului liliacului e deja obisnuit sa prospere in conditii de febra.Dar asta inseamna ca un om, odata infectat cu un virus de la liliac, risca sa piarada lupta cu boala si sa moara. Si-atunci, de unde pandemia?Andrew Cunningham profesor la Wildlife Epidemiology din cadrul Zoological Society of London spune ca o explicatie exista. Si ca vina e tot a noastra, a oamenilor. Iata explicatia.Pe masura ce am inceput sa le distrugem habitatul, liliecii au devenit din ce in ce mai stresati. Si, din aceasta cauza, imunitatea le-a scazut. Iar asta inseamna ca boli pe care alta data le-ar fi invins repede, au inceput acum sa se manifeste si sa ii afecteze masiv pe lilieci. Si la fel se intampla si in cazul altor mamifere.Iar in piete ca cea din Wuhan - unde multe specii de animale salbatice sunt tinute in custi, unele langa altele, in asteptarea sacrificarii - virusii se pot amesteca. Asa ca cei rezultati produc probleme mai mari, mai ales cand se transmit la om.Dar probabil ca astfel de virusi s-au mai transmis, de-a lungul istoriei, la oameni. De ce atunci n-a izbucnit nicio pandemie?Oamenii de stiinta spun ca probabil cel infectat trebuie fie sa fi murit repede, fie trebuie sa se fi vindecat. Sau poata ca a dat boala unui numar redus de oameni, dintre care unii au murit, iar altii s-au vindecat.Dar oricum ar fi, in trecut, un om infectat cu virus de la animale n-a transmis boala unui numar mare de semeni, asa cum s-a intamplat acum. Si asta, pentru simplul motiv ca pana acum cateva zeci de ani era imposibil sa calatoresti in 24 de ore dintr-un capat in altul a lumii. Iar acum se poate, cu avionul.Una peste alta, oamenii ar trebui sa inteleaga macar doua lucruri din criza curenta, sunt de parere cercetatorii.Primul e ca liliecii nu sunt de vina pentru pandemie. Nu ne-au dat ei boala, ci e posibil ca noi sa-i fi imbolnavit pe ei, distrugandu-le habitatul. Si tot noi am luat boala de la ei, tinandu-i in custi si consumandu-i pe post de delicatese. Iar acum, daca studiem cum organismul lor invinge virusul, am putea gasi mai repede un tratament si pentru noi, oamenii.In plus, ar trebui sa mai invatam si ca nu e sigur sa distrugem habitatele altor specii inainte sa intelegem care sunt efectele actiunilor noastra. Asta, daca nu vrem sa ne trezim in curand, din nou, in mijlocul unei pandemii.