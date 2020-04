Noul coronavirus ar putea ramane in plamanii pacientilor vindecati

Ziare.

Studiul, elaborat de medici de la Universitatea de Medicina Militara din orasul chinez Chongqing, descrie cazul unei femei in varsta de 78 de ani care la jumatatea lunii februarie a murit in mod neasteptat dupa ce aparent se vindecase de COVID-19 si a avut rezultat negativ la trei probe de SARS-CoV-2.Autopsia nu a relevat prezenta virusului in ficat, inima, intestine, piele sau maduva osoasa, in schimb acesta a fost descoperit in tesutul pulmonar care, in pofida faptului ca pacienta nu mai avusese simptome, prezenta daunele specifice unei infectii virale.Autorii studiului, care subliniaza ca "exista o necesitate urgenta sa intelegem patogeneza infectiei cu SARS-CoV-2", propun efectuarea de lavaje bronhoalveolare (LBA), respectiv spalarea arborelui respirator, inaintea externarii pacientilor pentru a se depista virusurile ascunse, desi este o procedura complexa si costisitoare.Posibilitatea ca virusul SARS-CoV-2 sa nu fie eliminat complet din organism dupa ce un pacient se vindeca de COVID-19 si incertitudinea cu privire la dezvoltarea unor anticorpi suficienti pentru garantarea imunitatii in fata unei posibile noi infectii sunt doua dintre problemele care preocupa in mod deosebit comunitatea medicala in pandemia provocata de noul coronavirus.