Noul coronavirus nu a fost creat intr-un laborator. Medicii explica: Natura e mai desteapta decat cercetatorii

Astfel, un grup de cercetatori a comparat genomul noului coronavirus cu cele ale altor 7 coronavirusuri cunoscute pentru ca au infectat oamenii: SARS, MERS si SARS-CoV-2, care au provocat suferinte mai mari, alaturi de HKU1, NL63, OC43 si 229E, informeaza Livescience.com "Analiza noastra arata clar ca SARS-CoV-2 nu este un construct de laborator sau un virus manipulat cu un scop precis", scriu autorii articolului, care citeaza Nature Medicine.In schimb, grupul de medici care a studiat cu mare atentie noul coronavirus afirma ca acesta are o stransa legatura cu predecesorul sau SARS, care provoaca un sindrom respirator sever acut si care a strabatut lumea in urma cu aproape 20 de ani. Oamenii de stiinta au studiat diferentele dintre codurile genetice ale celor doua coronavirusuri, incercand sa faca modificari intentionate, dar au constatat ca "natura a fost mai desteapta decat oamenii de stiinta", iar noul coronavirus a suferit o mutatie care a fost mai solida si complet diferita de tot ceea ceea ce putusera crea cercetatorii, scrie sursa citata.Aceasta este doar una dintre dovezile mentionate in articol. Iar ca ipoteza de lucru, cercetatorii merg pe doua variante: fie mutatia s-a produs la o gazda animala inainte ca virusul sa ajunga la om, fie dupa ce s-a facut transferul animal-om.In acest moment, toate detaliile tehnice cunoscute ii ajuta pe cercetatori sa prevada viitorul pandemiei, iar oamenii de stiinta spun ca daca virusul a intrat in celulele umane in forma patogena, acest lucru creste posibilitatea unor evolutii ulterioare.Virusul ar putea circula in populatia animala si apoi sa traca din nou la oameni, gata sa declanseze cel putin o noua epidemie. In schimb, riscurile sunt mai mici in cel de-al doilea caz, in care mutatia s-a facut dupa trecerea la om.