Noul coronavirus s-ar putea raspandi prin sistemul digestiv - experti chinezi

Experti de la Spitalul Renminbi al Universitatii Wuhan si de la Institutul Wuhan de Virologie al Academiei Chineze de Stiinta si-au prezentat descoperirile dupa studierea unor probe de materii fecale recoltate de la pacienti infectati cu noul coronavirus.Xinhua a relatat ca multi pacienti cu coronavirus au manifestat doar diaree, in locul simptome virale clasice, precum febra.Simptomele diareei ar putea face mai probabila raspandirea fecal-orala a virusului, mai ales in cazul unei spalari inadecvate a mainilor sau a lipsei facilitatilor sanitare.Pe de alta parte, un expert din cadrul Spitalului de Pediatrie al Universitatii Zhejiang a declarat ca exista un potential risc de transmitere de la mama la fat a noului coronavirus.Daca o mama insarcinata este infectata cu noul coronavirus, bebelusul este de asemenea in pericol de a fi infectat, a declarat Chen Zhimin, in cadrul unei conferinte de presa.Chen a adaugat ca imunitatea si traiectul respirator ale copiilor nu sunt la fel de dezvoltate ca cele ale adultilor si, prin urmare, sunt mai predispuse la probleme sistemice si obstructii ale cailor respiratorii.Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta globala din cauza coronavirusului. Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit in China a depasit 300 , iar cel al cazurilor de infectare cu acest virus se apropie de 10.000.