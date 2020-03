Nu atinge! Unde ne pandeste virusul?

Clante contaminate

Nu neaparat apetisant!

Teama fata de marfurile de import?

Pachete "virusate"

Ping-pong cu virusul?

Legume periculoase?

Pot fi contaminate alimentele congelate?

Nu orice carne poate fi consumata!

Din ce se stie pana acum, virusul Corona rezista pe anumite suprafete, mai ales metalice, in medie, patru pana la cinci zile. Contaminarea cu SARS CoV-2 se produce prin prin contactul cu mainile sau suprafetele pe care exista virusul.Desi virusul este nou, expertii cred ca multe dintre informatiile de care dispunem privind virusurile corona deja cunoscute ar fi valabile si in cazul celui nou.Fiti precauti mai ales in cantine, cofetarii, baruri si restaurante - daca mai gasiti vreun asemenea local deschis. In principiu, virusul poate ajunge pe vesela prin tusea sau stranutul unei persoane infectate.Cu toate acestea, "nu exista indicii privind infectii cu SARS CoV-2 contactate pe aceasta cale", informeaza Oficiul federal pentru evaluarea riscurilor (BfR) din Germania.Ar trebui sa se teama parintii de o posibila contaminare a copiilor prin jucariile importate? Nu, sustine BfR. Pana acum, nu se cunosc cazuri de infectii cauzate de atingerea jucariilor sau a altor marfuri de import.Specialistii cred ca virusul are o stabilitate relativ scazuta in mediul inconjurator. Agentii patogeni raman activi cateva zile, in special in conditii de frig si umiditate crescuta.In general coronavirusul nu este foarte stabil pe suprafete uscate. Intrucat rezistenta virusurilor depinde de factori de mediu, ca umiditate sau temperatura, Oficiul federal pentru evaluarea riscurilor (BfR) crede ca o contaminare prin intermediul corespondentei sau a coletelor postale este putin probabila.Totusi, BfR admite faptul ca omenirea nu are inca suficiente date despre SARS-CoV-2.Pot lua virusul de la animalul de companie sau el de la mine? Expertii considera ca riscul ca animalele de casa sa se infecteze cu corona este foarte mic, dar nu exclus. Animalele nu prezinta simptome.Cu toate acestea, daca sunt purtatoare, ele pot transmite virusul la om prin secretii sau aerul expirat.Conform BfR, contaminarea cu SARS-CoV-2 prin atingerea sau consumul de alimente este putin probabila. Pana acum nu exista nicio dovada in acest sens.Spalarea mainilor cu apa calda si sapun inaintea prepararii alimentelor este de la sine inteleasa, nu numai in aceasta perioada. Intrucat virusurile sunt sensibile la temperaturi inalte, prepararea termica a alimentelor reduce considerabil riscul.Virusurilor SARS si MERS, cunoscute pana acum, nu le prieste caldura. In schimb, sunt destul de insensibile la frig. La minus 20 de grade Celsius pot ramane active si pana la doi ani de zile.Oficiul federal pentru evaluarea riscurilor subliniaza faptul ca pana acum n-a putut fi stabilita nicio legatura intre noul virus si consumul de alimente, inclusiv congelate.Singurul aspect bun al crizei, daca putem spune asa, e faptul ca Beijingul a interzis consumul vietuitoarelor considerate pana de curand delicatese in bucataria chinezeasca. Se presupune ca noul virus s-ar fi transmis de la lilieci.Liliacul nu-i vinovat ca a fost servit la masa, cel mai probabil impotriva vointei lui. Din pacate, de SARS-CoV-2 nu scapam atat de usor ca de liliacul din farfurie.