Nu ne putem infecta de doua ori cu COVID-19, spun cercetatorii din Coreea de Sud. Cum explica totusi cazurile aparute

Potrivit publicatiei The Korea Herald , cea mai probabila cauza pentru care cei 260 pacienti declarati vindecati si depistati pozitiv dupa aceea cu noul coronavirus o reprezinta faptul ca raman in organism niste celule moarte ale virusului, care sunt detectate in timpul testarii.Prin urmare, sunt sanse extrem de mari ca rezultatele sa fie, de fapt, fals pozitive.Astfel, Oh Myoung-don, medicul care a coordonat cercetarea, sustine ca nu prea exista motive pentru care sa creada ca ar fi vorba de o reactivare a virusului sau de o noua infectare.Testele de tipul PCR detecteaza acidul ribonucleic al virusului, insa nu pot face diferenta dintre celulele vii si cele moarte, care pot ramane ceva vreme in organismul pacientului, chiar si dupa vindecare.Concluzia echipei lui Oh Myoung-don sustine descoperirile anterioare, potrivit carora pacientii vindecati nu transmit virusul mai departe la alte persoane.Desi mai e nevoie si de alte teste pentru a sustine veridicitatea ideii, vestea este imbucuratoare, deoarece inseamna ca nu au fost detectate inca mutatii ale COVID-19.Anterior, presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM) si reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus ca cea mai mare parte a oamenilor devin imuni dupa ce se vindeca de COVID-19, insa nu se stie pentru cat timp. Unii pot fi imuni pentru cateva luni, altii pentru cativa ani."E adevarat. Dar asta nu inseamna ca nu sunt persoane imune dupa infectie. Noi am observat ca cea mai mare parte a celor care au fost bolnavi nu se reinfecteaza. Sunt nenumarati anticorpi care apar dupa aceasta boala, dar un singur fel de anticorpi protejeaza impotriva bolii, dar nu cunoastem inca nivelul lor si nu cunoastem persistenta lor. Adica nu stim daca dupa boala acesti anticorpi persista o luna, doua, trei luni, trei ani sau 30 de ani", a spus Rafila.C.P.