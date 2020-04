Nu trimiti pompierul cu cisterna golita in flacari. Dar medicul trebuie sa fie erou? Cum poate Romania sa evite situatia Spaniei Interviu cu dr. Mihai Gafencu

De ce spitalele cad primele? Vedem ca focarele sunt concentrate in jurul spitalelor, in Bucuresti, Suceava, Arad.

Sigur, stiam cu totii vulnerabilitatile sistemului medical romanesc, dar sunt ele vinovate acum pentru dezastrul de la Suceava, de pilda?

Exista doua curente de opinie: pe de o parte, medicii sunt considerati eroi zilele acestea, iar pe de alta parte, sunt invinovatiti daca nu accepta sa mearga in spitale lipsiti de echipamente de protectie. Ambele curente au, fiecare, dreptate. Ce le putem cere si ce nu le putem cere medicilor?

Spuneti-mi insa concret, ce inseamna sa profesezi cu mainile goale. Inseamna pentru un medic doar ca se va imbolnavi el si atat?

Sunteti presedintele organizatiei Salvati Copiii Romania. Sunt initiativele si eforturile care vin dinspre sociatatea civila mai importante zilele acestea? Pot ele suplini lipsa statului, acolo unde e cazul?

La Timisoara au fost cele mai multe cazuri vindecate, initial. Care e explicatia? Au fost cazuri mai usoare, sunt spitalele mai pregatite?

La ce sa ne asteptam pe termen scurt si mediu, in privinta pandemiei?

Dar medicii nu trebuie judecati colectiv si nici nu pot fi trimisi cu mainile goale in spitale, pentru ca nu e in joc doar viata lor, ci si a pacientilor si a familiei de acasa, spune, intr-un interviu pentru Ziare.com, medicul timisoarean Mihai Gafencu, totodata presedinte al Salvati Copiii Romania, organizatie care a deschis un Fond de urgenta pentru spitale , din care au fost deja echipate mai multe unitati medicale, printre care si Spitalul Judetean Suceava.Aceasta situatie, pandemica, scoate in evidenta slabiciunile organizarii spitalelor. Timpul de reactie este incetinit de mecanismele complicate organizatoric, de interferenta factorilor de decizie, medicali (mult discutatii sefi de sectie cu puteri discretionare) sau universitari care, daca nu sunt urmaritorii interesului spitalului, pot produce efecte nedorite in situatii de criza.De fapt, vorbim despre lipsa procedurilor, precum si dspre neadaptarea rapida la sarcini neasteptate.Ceea ce este evident este ca personalul medical din unitati spitalicesti cum au fost cele de la Suceava si Arad nu a fost pregatit corespunzator nici ca dotare (masuri de protectie si echipament corespunzator) si nici ca atitudine si exercitiu in folosirea mijloacelor de protectie in cazul in care, in mod fericit, o anamneza corecta si chestionarea completa, ar fi facut ca potentialii pacienti sa fie evident niste suspecti contaminati cu virusul in cauza.Angrenajele lui sunt disfunctionale, personajele implicate decizional sunt numite politic la varf, iar in teritoriu sunt niste pretinse concursuri care depind tot de factorul politic local si doar in rare locuri exprima competenta manageriala a celor alesi.De aceea, vulnerabilitatile non-sistemului pun acum in pericol insasi sanatatea angajatilor sistemului.De aceea, acum este nevoie de colaborare, disciplina, dar si de empatia alaturata sentimentului de utilitate si dorintei reale de a face bine semenilor (indiferent de culoarea pielii, rang social ori apartenenta social-politica).Spitalul din Suceava este cel mai bun exemplu de management numit politic nici macar ineficient, ci doar nelalocul lui, de oameni de la varf testati fara motiv, discretionar, lasand personalul in spatele unor false echipamente, de lipsa de dotari si de cadre medicale care au fost expuse in mod gratuit, irosind resursele si asa subtiri ale acestui spital.Medicii, ca si orice alta categorie umana, au si subcategorii. Intre ei sunt profesionisti impecabili, oameni care zi de zi in ultimii ani si in cel mai eroic mod, au incercat sa schimbe fata locului unde lucreaza, au alergat dupa sponsorizari si au dotat, cladind continuu prin sectiile lor si refuzand sa lucreze in jumatatea de masura pe care o oferea dotarea sau echipamentul pus la dispozitie de (non-)sistemul medical.Dar sunt si medici ce pun mai presus binele propriu.Medicii nu trebuie considerati eroi in aceste zile atunci cand merg la locul lor de munca, loc ce ii incumba, prin natura lui, expunerea la agenti infectiosi.Ei trebuie vazuti ca resursa ultima ce poate scapa populatia generala de o decimare (si nu folosesc termenul gresit, el reprezentand moartea fiecarui al zecelea om, daca reprezinta populatie varstnica) si de aceea fiind o resursa limitata ca numar, ea trebuie ocrotita.Despre cine are dreptate si cat le poti cere cadrelor medicale in contextul in care nu trimiti pompierul cu cisterna golita de apa in flacarile unui incendiu sau un militar la razboi fara nici un glont in incarcator, ori pe scena la teatru un actor fara luminile rampei.Personalul medical va fi adevarata cale spre salvarea de vieti in imediatele zile ce vor urma raspandirii comunitare in randul batranilor din populatia noastra si asa macinata de boli cronice.Medicul, deseori in ultimele doua decenii din conducerea politizata inutil a sanatatii, a fost pus sa profeseze cu mijloace vechi cu tehnica depasita, cu echipamente incropite si fara o servisare constanta, lucru pe care organizatia noastra, Salvati Copiii Romania, l-a corectat cat a putut in domeniul neonatologiei si mai curand al pediatriei.Imbolnavirea personalului medical nu inseamna doar un lucru ce reprezinta un pericol pentru propria persoana, ci acest fapt trebuie privit ca un element catastrofic de raspandire a infectiei actuale in populatia bolnava care se adreseaza serviciilor medicale. De asemenea, medicul are si el familie.Fata de aceasta familie oricum datoriile sunt mari. Ea a fost ignorata, partenerii de viata in asteptare si cu un om stresat de examene, de garzi, de ture de noapte... copiii acestor halate albe fiind cei care nu de putine ori au plans dupa caldura unui parinte. Pe toti acestia personalul medical ii imbolnaveste acum, putand sa le faca raul final.Initiativele ONG-urilor au suplinit ani in sir daunoasele stabilimente medicale, precum si legile care nu aparau uneori beneficiarul final, pacientul.Societatea civila a dat si da actual un exemplu de solidaritate tocmai diferentiindu-se de scena politicului care, in cei 20 de ani dupa 1990, a condus deplorabil politicile de sanatate in tara noastra.Fiecare dintre noi acum poate contribui la depasirea acestei crize, mai ales cei organizati sub diverse forme in fundatii si organizatii si rolul lor acum poate sa fie esential.La Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase a avut primul val de bolnavi ce a lovit tara noastra. Spitalul este condus de o echipa de oameni tineri, mobili si deschisi, care a ascultat si a reactionat optim la sfaturile profesionistilor, de excelenta. Exemplul cel mai bun este faptul ca Dr. Musta Virgil a condus partea medicala extrem de atent alaturi de manager.Un al doilea motiv al succesului initial este faptul ca primii pacienti sunt intotdeauna cei cu mobilitate mai mare, deci cei cu varsta nu foarte inaintata. La acestia este si tratamentul eficient si comorbiditatile mai rare. Spitalul a fost pregatit ca arsenal terapeutic iar terapia inspirata, dar si organizarea rapida au facut ca majoritatea cazurilor sa fie rapid recuperate. Aici este si rolul autoritatilor care la nivel central au reactionat bine la sfaturile personalului medical informat si pregatit, modelul fiind Dr Raed Arafat si Prof. Alexandru Rafila.Pe termen scurt va trebui sa ne asteptam la cresterea masiva a numarului de cazuri, cand raspandirea comunitara va actiona. De asemenea, in functie de cat de disciplinata va fi pe mai departe populatia, dar si de cum se va comporta fiecare dintre noi in domeniul medical, pe termen mediu, vom putea avea destinul apropiat al unei tari ca Germania sau Coreea de Sud sau destinul unei tari ca Spania.