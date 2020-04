Numar record de noi cazuri de COVID-19 confirmate in Romania. Situatia pe judete

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Pana astazi, 11 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate si externate.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica:1. Alba 1032. Arad 2293. Arges 514. Bacau 655. Bihor 836. Bistrita-Nasaud 827. Botosani 1558. Brasov 2199. Braila 1610. Buzau 1311. Caras-Severin 4812. Calarasi 3513. Cluj 17714. Constanta 15515. Covasna 9116. Dambovita 3017. Dolj 4318. Galati 18319. Giurgiu 4720. Gorj 821. Harghita 622. Hunedoara 25423. Ialomita 8924. Iasi 10725. Ilfov 11726. Maramures 4527. Mehedinti 1728. Mures 20329. Neamt 26530. Olt 1131. Prahova 3932. Satu Mare 3233. Salaj 1334. Sibiu 10135. Suceava 1.61436. Teleorman 5937. Timis 27538. Tulcea 1339. Vaslui 3840. Valcea 1341. Vrancea 11642. Mun. Bucuresti 730Totodata, pana acum, 282 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures, Giurgiu, Bihor, Arges, Vaslui, Botosani, Alba, Salaj, Brasov, Mehedinti, Teleorman si Gorj,La ATI, in acest moment, sunt internati 208 pacienti.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 24.984 de persoane. Alte 74.233 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national,In ceea ce priveste, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,sunt in continuare confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 420 in Italia, 196 in Spania, 20 in Franta, 9 in Germania, 37 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2 in Austria, 2 in Belgia si cate unul in Argentina, Irlanda, Luxemburg si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 43 de cetateni romani aflati in strainatate, 13 in Italia, 9 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia, au decedat.Cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus in Tunisia si Indonezia au fost declarati vindecati.De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.977 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 92 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.Au fost intocmite, pana in prezent,, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 8.992 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 19.423.449 de lei.