Numarul cazurilor de coronavirus de pe nava Diamond Princess a urcat la 355

La bordul acestei nave se afla si primul roman infectat cu virusul ucigas din China "Pana in prezent am efectuat teste unui numar de 1.219 persoane, iar 355 au rezultat pozitive", a declarat Katsunobu Kato, in cadrul unei emisiuni matinale difuzate de postul NHK. Acest lucru inseamna cu 70 mai multe cazuri decat cele confirmare sambata."Din totalul acestor persoane contagiate, 73 nu prezinta simptome", a precizat ministrul, citat de AFP.Diamond Princess a ajuns in urma cu o saptamana in portul Yokohama, la sud-vest de Tokyo, transportand circa 3.700 de pasageri si membri ai echipajului.Inainte de identificarea celor 73 noi cazuri, 100 de pasageri si membri ai echipajului fusesera spitalizati, in timp ce celelalte persoane, in special pasageri in varsta de diferite nationalitati, au ramas in carantina la bord.In fata acestei situatii, Statele Unite au anuntat, sambata, ca intentioneaza sa trimita un avion pentru evacuarea cetatenilor americani care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, aflat in carantina de la inceputul lunii februarie.Washingtonul a indicat intr-o scrisoare adresata cetatenilor americani prezenti pe nava de croaziera ca intentioneaza sa trimita duminica un avion, adaugand ca aceste persoane vor trebui sa respecte apoi o carantina suplimentara de 14 zile, la sosirea in Statele Unite.Data de plecare a acestui avion in Statele Unite nu a fost specificata, insa scrisoarea, publicata pe site-ul ambasadei Statelor Unite in Japonia, precizeaza ca va ateriza la baza aeriana din Travis, in California.Iata si cele mai noi informatii despre starea de sanatate a romanului infectat cu coronavirus, aflat pe nava din Japonia