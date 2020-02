Numarul cazurilor de coronavirus s-a triplat pe nava aflata in carantina in Japonia

Ziare.

Nava de croaziera, care a ajuns luni seara in apropierea portului Yokohama (sud-vestul capitalei Tokyo), are la bord 3.700 de pasageri si membri ai echipajului, dintre care 273 au fost pana in prezenti testati.Din rezultatele analizelor restante, 41 s-au dovedit pozitive, a anuntat vineri ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato. Acesti noi pacienti vor fi spitalizati ca si precendentii pe pamant japonez, a declarat responsabilul pentru presa.Noile cazuri au fost detectate la 21 de japonezi, precum si la pasageri americani, canadieni, australieni, la un argentinian si la un britanic.Testele s-au limitat initial la persoane care prezentau simptome sau care au intrat in contact cu un pasager care a fost debarcat anterior in Hong Kong si fusese testat ulterior pozitiv pentru coronavirus.Ministrul Sanatatii a indicat insa ca vor fi efectuate teste suplimentare pe persoanele vulnerabile la bord, cum ar fi persoanele in varsta, precum si pe cei care au fost in contact cu noi cazuri de contaminare. Nicio indicatie privind numarul de persoane vizate de aceste teste suplimentare nu fusese oferita vineri la jumatatea zilei.Nava Diamond Princess a acostat joi in Yokohama, o suburbie a capitalei japoneze, pentru a se aproviziona, dupa ce a fost plasata intr-o carantina care ar putea dura pana pe 19 februarie.Douazeci de persoane testate pozitiv pentru coronavirus miercuri si joi au fost evacuate de pe nava. Una dintre acestea se afla intr-o stare grava, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, fara a oferi detalii.Pasagerii vorbesc despre nemultumirea profunda existenta la bord, in special cei care sunt obligati sa ramana in cabine, uneori fara geamuri.Cei care nu beneficiaza de lumina naturala au fost autorizati sa mearga pe platforme in grupuri mici pentru a se putea bucura de aer curat, dar in conditii stricte, care includ purtarea permanenta a unei masti atunci cand isi parasesc cabinele.O a doua nava de croaziera, Westerdam, avand la bord un pasager despre care se suspecteaza ca ar fi infectat, nu va avea voie sa acosteze la Okinawa, in extremitatea sudica Japoniei, a declarat guvernul vineri.In afara de cele 61 de cazuri de coronavirus de pe nava Diamond Princess, Japonia a inregistrat 25 pe teritoriul sau.Cei mai multi dintre acesti pacienti au fost in contact cu persoane care au trecut prin Wuhan, orasul chinez unde a inceput epidemia, care a ucis deja peste 600 de persoane in aceasta tara si a infectat peste 31.000 de persoane, potrivit ultimului bilant zilnic oferit de autoritatile chineze.Japonia a repatriat pana acum peste 600 de cetateni din regiunea orasului Wuhan. Un al patrulea zbor de evacuare a cetatenilor japonezi, dar si a strainilor casatoriti cu acestia sau cu alte legaturi cu aceasta tara, a aterizat vineri dimineata la Tokyo.Citeste si: