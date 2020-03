Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 906. In stare grava, mai avem 8 pacienti

Foto: Grupul de Comunicare Strategica

Din toti acestia, 86 de romani s-au vindecat deja (53 la Timisoara, 23 la Bucuresti, 6 la Craiova, 2 la Constanta, unul la Cluj si unul la Iasi).Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 3 ani si 79 de ani.La ATI, in acest moment, sunt internati 18 pacienti, din care 8 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara, anunta Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remisPe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 6.016 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contractat virusul COVID-19.Alte 100.199 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Mentionam ca aceste cifre referitoare la persoanele carantinate si izolate nu cuprind cifrele cu privire la situatia din Bucuresti, pentru care vom comunica in cel mai scurt timp posibil, arata GCS.Pana miercuri, la nivel national, au fost prelucrate 14.466 de teste, din care 646 in unitati medicale private.In plus, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.391 deapeluri la numarul unic de urgenta 112 si 9.359 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In ceea ce priveste situatia din alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare, pana in prezent, 51 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 38 in Italia, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 2 in Franta si cate unul in Tunisia, Irlanda si Luxemburg. De la inceputul epidemiei de COVID-19, 8 cetateni romani aflati in strainatate au decedat, 7 in Italia si 1 in Franta.Amintim ca, miercuri dimineata, a fost anuntat cel de-al 13-lea deces al unui pacient cu coronavirus in tara noastra. De asemenea, astazi este prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial. Aceasta instituie un nou regim de deplasare pentru toti cetatenii Romaniei. In aceste conditii, mai avem voie sa iesim din casa doar in anumite conditii si avand anumite documente justificative (adeverinta sau declaratie) la noi.