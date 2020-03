Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a trecut de 500.000 la nivel mondial, anunta OMS

LIVE

Peste 20.000 de pacienti cu COVID-19 au murit de cand aceasta boala produsa de coronavirus a inceput sa se raspandeasca in China la sfarsitul anului trecut, potrivit DPA."Sunt numere tragice, dar sa nu uitam ca, in intreaga lume, exista sute de mii de supravietuitori", a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferinta de presa virtuala la Geneva.El a mai atras atentia ca penuria de echipamente pentru personalul din spitale din lume reprezinta o "amenintare iminenta" in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, potrivit AFP."Penuria cronica mondiala de echipamente de protectie individuale este in prezent una dintre cele mai acute amenintari la adresa capacitatii noastre colective de a salva vieti", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus."Cand personalul care ofera ingrijire este expus riscului, suntem cu totii expusi riscului", a adaugat el.Directorul OMS a cerut de asemenea tarilor sa se abtina de la a folosi medicamente care nu s-au demonstrat a fi eficiente impotriva COVID-19.