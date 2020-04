Numarul de infectari cu Covid-19 in Romania se apropie de 9.000 - 190 de cazuri noi in 24 de ore

Ziare.

Datele au fost anuntate luni, la ora 13.00, de catre Grupul de Comunicare Strategica.Cele mai multe cazuri sunt in Suceava - 2.115, Bucuresti - 1.023, Arad - 410 si Hunedoara - 392. Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in Braila - 18, Gorj si Harghita - 17 si Buzau - 15.Numarul deceselor anuntate nu a crescut pana la aceasta ora, fiind tot de 451, cat a fost anuntat la ultima informare de duminica. La ATI, in acest moment, sunt internati 261 de pacienti.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 14.530 de persoane. Alte 42.846 persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Si numarul romanilor infectati din afara tarii a crescut putin fata de ieri, cu doua persoane, iar numarul deceselor a ramas la fel.Astfel, in afara tarii, 734 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 422 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franta, 14 in Germania, 58 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 3 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 61 de cetateni romani aflati in strainatate, 14 in Italia, 15 in Franta, 19 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia, unul in Suedia si unul in Elvetia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 11 au fost declarati vindecati: 7 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 4.787 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.834.677 de lei.