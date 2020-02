Numarul deceselor cauzate de coronavirus a depasit 1.000

Ziare.

com

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat, luni, ca raspandirea cazurilor de infectii cu coronavirus intre persoane care nu au fost in China ar putea fi "scanteia care devine un incendiu mai mare", iar oamenii nu trebuie sa permita ca epidemia sa scape de sub control, relateaza Reuters.Oficialii OMS sunt ingrijorati de noile cazuri imbolnavire cu coronavirus aparute in Marea Britanie si in Franta, unde transmiterea virusului nu are legatura cu un istoric de calatorie in China."Detectarea acestui numar mic de cazuri ar putea fi scanteia care devine un incendiu mai mare, dar pentru moment este doar o scanteie", a declarat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conditiile in care cinci britanici au contractat virusul intr-o statiune alpina din Franta, iar luni Marea Britanie a confirmat noi cazuri avand legatura cu un britanic care a participat la o coferinta in Singapore.Scopul OMS este sa previna raspandirea virusului.Un numar de 108 persoane au murit luni, in China din cauza coronavirusului, bilantul deceselor ajungand la 1.016, conform datelor existente marti dimineata. Alte doua decese s-au inregistrat in afara Chinei, in Hong Kong si in Filipine. Alte 2.478 de cazuri au fost identificate luni in China, numarul imbolnavirilor fiind de 42.638, marti dimineata, iar la nivel global, numarul acestora ajungand la 43.090 de persoane. Aproape 4.000 de pacienti din China s-au vindecat si au fost externati din spital. Nava de croaziera Diamond Princess , cu 3.700 de pasageri si membri ai echipajului la bord, este in continuare in carantina in portul japonez Yokohama, fiind depistate alte 65 de cazuri, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 135.In Europa, actiunile companiilor auto expuse la China au scazut, in timp ce preturile petrolului, minereului de fier si cuprului au cazut, din cauza ingrijorarilor legate de scaderea cererii din China din cauza epidemiei.British Airways si-a anulat toate zborurile catre China continentala pana la sfarsitul lunii martie.