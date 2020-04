Numarul deceselor de COVID-19 in Romania ajunge la 118: Ar fi murit si o asistenta medicala de la Constanta

LIVE

Decesul nr 117 este o femeie de 54 de ani din Constanta, revenita din Turcia pe 13 martie si confirmata pozitiv cu COVID-19 in 19 martie. Ea a murit ieri si avea conditii medicale pre-existente (obezitate morbida); bronho-pneumonii repetate in ultimele 12 luni, anunta Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit Digi24, este vorba despre o asistenta medicala, care insa nu a mai lucrat in spital de cand s-a intors in tara. Femeia lucra la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta si a murit la Spitalul de Boli Infectioase, transmite si Antena3.Decesul nr 118 este un barbat de 61 ani din Bucuresti, care a murit azi.El fusese internat la Spitalul Militar Bucuresti si transferat pe 30 martie la Spitalul "Victor Babes". Confirmarea de COVID-19 s-a facut in laboratorul Spitalului Militar pe 31 martie.Azi s-a inregistrat cea mai mare crestere zilnica a numarului de cazuri in Romania: 445! Cum arata situatia COVID-19 pe judete