Numarul deceselor din Italia a crescut dramatic, intr-o zi

Numarul total al cazurilor de infectie cu coronavirus confirmate in Italia, tara europeana cea mai afectata de aceasta epidemie, a urcat la 12.462, fata de 10.149 in urma cu 24 de ore, in crestere cu 22,8%, Agentia italiana de protectie civila.Totusi, institutia citata a precizat ca aproximativ 600 de noi cazuri au fost confirmate marti, dar au fost raportate abia miercuri.Seful Agentiei italiene de protectie civila, Angelo Borrelli, a declarat ca 1.045 de persoane s-au vindecat complet, iar 1.028 de pacienti infectati cu coronavirus se aflau miercuri seara la terapie intensiva, fata de 877 in seara precedenta.Epidemia ramane concentrata in regiunile din nordul Italiei, cu 7.280 de cazuri in Lombardia, 1.739 de cazuri in Emilia-Romagna si 1.023 de cazuri in Veneto.In regiunea Lazio, unde se afla capitala Roma, sunt inregistrate 150 de cazuri, fata de 116 in ziua anterioara.